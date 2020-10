Rigmænd på støtten: - Helt uforståeligt

Den yderste venstrefløj klandrer fødevareministeren for at løbe fra sine kerneværdier.

Nye tal fra Landbrugsstyrelsen dokumenterer på ny, at en række af landets mest velhavende erhvervsfolk, grever og baroner indkasserer millioner af kroner i landbrugsstøtte trods formuer i milliardklassen.

Rigmændene tæller blandt andre Christian Moltke, der ejer Bregentved Gods, Martin Lund Madsen, Danmarks største producent af slagtesvin, og Bestseller-familien, der ejer godset Gyllingnæs.

For Christian Moltke, der er listens højdespringer, betyder det, at han modtog 6,7 millioner kroner sidste år.

Som ejer af Bregentved har en formue, der langt overstiger en milliard kroner.

Da det meste af landbrugsjorden i Danmark er centreret på en mindre gruppe af rigmænd, står rigmændene også som modtagere af en massiv del af støtten.

EU-ordfører Søren Søndergaard (EL) retter høtyven mod fødevareminister Mogens Jensen (S), efter ministeren for nylig afviste at sætte et loft over støtten, som EU-kommissionen for nylig for foreslået.

- Det er helt uforståeligt, at Mogens Jensen ikke vil sætte en stopper for at godsejere og mangemillionærer år efter år forgyldes med offentlige skattekroner.

- De penge kunne være brugt bedre på velfærd, klimatiltag og støtte til udvikling af landdistrikterne. Hvilke interesser er det regeringen varetager i denne her sag? Godsejernes eller skatteborgernes? siger Søren Søndergaard.

Hvad er landbrugsstøtte? Landbrugsstøtten består primært af den såkaldte grundbetaling, der afhænger af, hvor landbrugsjord man ejer, og en grøn støtte for overholdelse af miljømæssige krav. Grundbetalingen er ikke afhængig af produktionens størrelse. Desto mere jord man ejer, desto mere støtte får man - uanset hvor stor produktionen er. For at modtage landbrugsstøtte skal man også overholde en række andre EU-krav om blandt andet miljø og dyrevelfærd. (Fakta: Landbrugsstyrelsen)

Ifølge ordføreren må Mogens Jensens have glemt sine socialdemokratiske kerneværdier i ministerbilen, inden han tog til forhandling om landbrugsstøtten.

- I mere end 15 år har der været rejst kritik af, at EU år efter år blindt uddeler landbrugsstøtte til superrige mennesker, fordi de tilfældigvis ejer en masse hektar jord.

- Når muligheden så endeligt byder sig for at lave det om, så siger en såkaldt socialdemokratisk regering, at de vil modarbejde et loft over støtten. Det er der ikke meget socialt i, siger han.

Mens regeringen ikke vil sætte et loft over landbrugsstøtten, vil Søren Søndergaard helt sløjfe den.

- Grundlæggende burde landbrugsstøtten helt afskaffes. Men så længe den findes er det mindste Danmark kunne gøre at insistere på en fair fordeling af støtten.

- Det krav har Enhedslisten længe rejst i Folketinget, men desværre har hverken regeringen, SF eller de Radikale villet være med til at lægge afgørende vægt på det i forhandlingerne med EU, siger Søren Søndergaard.