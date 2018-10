Rigmandsdatter fik sparket i 'Vild med dans': Derfor gik det galt

Det sluttede brat for grønlandske Laila og Morten, da de blev smidt ud af dette års 'Vild med dans'.

Parret havde endnu til gode at komme i omdans, og da det endelig skete, så trak de det korteste strå, hvilket begge dansere var triste over.

- Vi ser på det i morgen, hvordan vi føler. Lige nu er det som om, det ikke er virkeligt, fortæller Laila Friis-Salling efter sit exit.

Ifølge den grønlandske freestyleskiløber, så var hun selv skyld i, at de røg ud så tidligt.

- Jeg havde glemt min trin, og jeg var skide nervøs, lyder det fra en ærlig Laila.

Selvom parret ikke var favoritter til at ryge ud, så var parret forberedt på, at det kunne ske allerede i denne uge.

- Jeg tror, alt kan ske i det her, så jeg tror, at man lige så godt kan forberede sig på at ryge ud. Det ser man gang på gang, fortæller Morten Kjeldgaard,

Laila og Morten fik 18 point af dommerne.

