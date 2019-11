Riising skrottet efter en måned

Kun en måned efter, at talkshowet 'Riising Late Night' har haft premiere, har Kanal 5 nu truffet en beslutning om, at der ikke skal produceres flere af programmerne, der har vært Jacob Riising i front.

Da programmet fik premiere i oktober, fulgte omkring 50.000 danskere med. Men i sidste uge var tallet helt nede på 24.000, og noget tyder således på, at seerne er flygtet fra programmet.

- Vi har været utroligt glade for 'Riising Late Night' på Kanal 5. På sin helt egen humoristiske og charmerende facon har Jacob Riising en unik evne til både at komme tæt på sine gæster i studiet og samtidig nå helt ud til seerne hjemme i stuerne. I foråret har vi dog en masse spændende ting på programmet, hvilket også betyder, at seerne må undvære 'Riising Late Night', siger Lena Bøgild Willard, som er pressechef i Discovery Network Danmark til ugebladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Discovery Network Danmarks pressechef ligeledes nyheden om, at programmet lukker, når de planlagte programmer 24 programmer er sendt.

I talkshowet har Jacob Riising blandt andre haft besøg af store navne som Medina, Lina Rafn og Anders Matthesen.

Jaboc Riising har også deltaget i '5. Gear'. Foto: Ritzau Scanpix/Niels Henrik Dam

Færdig på DR

Jacob Riising har tidligere været vært på DR, men efter 19 år på kanalen meldte han i oktober sidste år ud, at han var blevet fyret fra DR i forbindelse med besparelserne på kanalen.

'En rigtig dårlig dag på kontoret er slut! Det er 19 år siden, jeg startede på Børneradio på Danmarks Radio. Siden har jeg bl.a. lavet 'Amigo', 'Versus', 'Melodi Grand Prix', 'Riising & Mor', 'MGP', 'Hvem var det nu vi var', 'Juleshow', 'Gepetto', 'Nærradiofonien', 'Landeplagen' og har haft mit eget flotte talkshow. Men som følge af besparelserne i DR er jeg desværre blevet opsagt i dag', skrev han på sin Instagram-profil i den forbindelse.

'Det har været en fantastisk tid i DR, som har givet mig en masse oplevelser, jeg aldrig vil glemme. Jeg aner ikke, hvad fremtiden vil bringe, men jeg er sikker på, at det nok skal gå alt sammen, og glæder mig til nye udfordringer,' skrev han videre.

Siden tiden i DR har Riising ligeledes været vært på 'Voice Junior' på Kanal 5.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jacob Riising, men uden held.

