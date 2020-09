Rimmer i sorg: 'Han kommer aldrig til at ligge ned og sove igen'

Lasse Rimmers far er blevet ramt af en svulst og kommer til at leve med følger af sin operation resten af livet

Komikeren Lasse Rimmer går lige nu igennem en svær tid.

Hans far fik nemlig for nylig konstateret en svulst, og selvom faderen er blevet opereret, og svulsten nu er væk, så bliver hans liv aldrig det samme.

'Min far er 69 år. Ikke at det betyder det store. Der er alligevel aldrig en god alder at høre lægerne konstatere, at 'den sidder rigtig besværligt' om en svulst. Det gør den heldigvis ikke længere, svulsten, for en operation har tilsyneladende fået det hele med', skriver Lasse Rimmer i et rørende opslag på Instagram, hvor han fortæller, at hans far angiveligt ikke får en normal hverdag igen:

Se også: Aflyser: Min kone kan dø

'Han kommer aldrig til at ligge ned og sove igen, for det kostede også den maveklap, der holder på mavesækkens indhold, så det ikke løber tilbage i spiserøret. Men han overlever, så vidt lægerne kan se', skriver Lasse Rimmer.

Ifølge den 48-årige komiker har kombinationen af kemo og corona været barsk for hans far, men også hans mor, og derfor kommer han også med en opfordring til danskerne, efter man de seneste mange dage har kunnet se tallet for smittede og indlagte med corona stige.

'De sidder i lejligheden, får indkøb bragt og tør ikke se nogen - heller ikke børn eller børnebørn. Det er altså ikke slut endnu, det der corona. Så indtil en vaccine ankommer, så husk stadig lige, at det handler ikke om, om du selv kan tåle at blive smittet. Det handler om, om du smitter en, der ikke kan tåle det. Eller en, der smitter en, der ikke kan tåle det. Håndsprit og lidt afstand, ikke? Bare lidt endnu. Så bliver mænd som min far sikkert også 70. Det er vi en del, der virkelig ønsker os', skriver han.

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer blev gift i 2019. Foto: Mogens Flindt

Kone ekstra udsat

Lasse Rimmer har tidligere sendt et lignende opråb på de sociale medier. Hans kone, Line Hoffmeyer, lider nemlig af en hjertesygdom, og derfor har Rimmer blandt andet aflyst en række shows for at passe ekstra godt på hende.

Det kan nemlig få fatale konsekvenser for Hoffmeyer, hvis hun bliver smittet med den frygtede virus.

'Jeg har glædet mig til at optræde i Præstø og Holbæk i denne uge. Og på Comedy Zoo i weekenden i næste uge. Jeg elsker samtidig min hustru meget højt, og hendes immunforsvar ville slet ikke tåle at blive smittet med COVID-19. Hun vil dø, hvis hun bliver smittet. Helt enkelt', skrev han i den forbindelse på Instagram og uddybede over for Ekstra Bladet:

- Det handler ikke bare om Line. Det handler om folk, der er mere udsatte end os. Det er trættende at høre om, at ægtepar tager på ferie, selvom de ved, at de har risiko for at smitte. Det er udmattende. Folk skal tage det alvorligt, sagde han og fortsatte:

- Vi er nødt til at forsøge at inddæmme det, så vi kan få sundhedsvæsenet med. Folk over 80 er rigtig udsatte. Hvis man holder af sine bedsteforældre, skal man tage det alvorligt, lød det videre.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer har flere gange været åbne om Hoffmeyers sygdom. Hun fik i 2012 en hjertetransplantation. Foto: Privat

Ekstra Bladet ville gerne have haft en uddybende kommentar fra Lasse Rimmer, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.