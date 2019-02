Rimmers bryllupskiks: Gæsterne kunne ikke

Det gælder om at være ude i god tid, hvis man skal sikre sig gæster til sit bryllup. Det har komikeren Lasse Rimmer måttet sande for andet år i træk, da gæsterne igen har lagt andre planer på hans særligt udvalgte dato

Det går som bekendt ikke altid som præsten prædiker. Heller ikke, når det kommer til planlagte bryllupper og fejring af kærlighed.

Men det kom som lidt af en overraskelse, da Lasse Rimmer og hans forlovede, Line Hoffmeyer, godt en måned før deres bryllup i sommeren 2018 kunne fortælle, at de ikke skulle giftes alligevel.

Café Hack på Ekstra Bladet Café Hack præsenteres i samarbejde med Ekstra Bladet som en del af Ekstra Bladet+. Den interviewede i denne artikel er citeret for sine svar ud fra samtalen i selve programmet med vært Søren Dahl. Artiklen er med udgangspunkt i samtalen skrevet af en journalist fra Ekstra Bladet. Interviewet kan i sin helhed høres i Ekstra Bladet+.

Årsagen til det aflyste bryllup var ikke, at parret var stoppet med at elske hinanden, men fordi de ikke kunne skrabe alle de gæster sammen til deres bryllup, som de gerne ville have.

Det forelskede par havde nemlig besluttet, at de ville giftes midt i juli, for der var der ledigt det sted, hvor de gerne ville holde bryllupsfesten.

- Da vi kom tættere på juli måned og folk begyndte at svare tilbage på invitationerne, så viste det sig, at folk havde planlagt ferie og sådan noget, fortæller Lasse Rimmer i denne uges udgave af ’Dahl på Hack’, som bliver vist her:

Løsningen på miseren med de manglende gæster til kærlighedsfesten blev, at parret valgte at rykke brylluppet et år frem.

Den nye dato gør, at parret for tre uger siden kunne sende invitationer ud til deres kommende gæster. Men for anden gang var de for sent ude med deres invitationer.

- Vi sendte invitationerne ud for tre uger siden, så vi var sikre på at folk ville dukke op. Der er nu tre mennesker, der har skrevet, at min kollega Thomas Hartmann skal giftes i samme weekend, fortæller Lasse Rimmer.

Det er ganske uheldigt, at to af Danmarks komikere skal giftes på samme dag, men det får ikke Lasse Rimmer til at aflyse den længe ventede bryllup.

- Det bliver ikke flyttet! Det bliver i august, der er ikke noget at gøre, erklærer en kontant Lasse Rimmer.

