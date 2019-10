Robert Hansen afslører nyt projekt

Det er fire år siden, at Robert Hansen vågnede på Rigshospitalets intensivafdeling med et stort operationsar ned langs brystet.

Selv troede Robert Hansen, at han havde pådraget sig en træls halsbetændelse, men et ildebefindende i pausen under en 'Dirty Dancing'-forestilling i Tivoli afslørede en langt mere alvorlig virkelighed, og han måtte opereres i otte timer som følge af en flænge i hovedpulsåren, som viste sig at være forårsaget af en medfødt hjertefejl.

Det betyder, at han har et stort ar i dag, og det betyder, at han er blevet ambassadør for Hjerteforeningen. I maj inviterede de koldingenserne til foredraget 'Livet efter døden', hvor Robert Hansen fortalte om sine erfaringer som hjertepatient. Det var så populært, at foredragene fortsætter.

Det fortalte en glad Robert Hansen, da han onsdag dukkede op på den røde løber i Imperial til filmen 'Kollision'.

- Lige nu er jeg ved at forberede nogle foredrag og tager til Middelfart 21. november og på Tivoli-hotellet i december, så jeg er i gang med at lave en masse indhold til de forskellige steder, sagde Robert Hansen og tilføjede.

- Det er jo bare mig selv på en scene, kan man sige. Det er faktisk meget fedt.

Robert Hansen på den røde løber onsdag aften. Foto: Anthon Unger

Stolt af sit ar

Robert Hansen har haft et travlt år med roller i musical-udgaverne af 'Kærlighed ved første hik' og 'Flashdance', derfor nyder han også at kunne prøve noget nyt.

- Det er rart at lave noget andet og prøve nogle andre ting af, sagde han og fortalte om oplevelsen i Kolding.

- Der sad 250 mennesker, og så er det bare eksploderet nærmest. Der var folk bagefter, som bare gerne ville have et kram. Folk, der selv havde været igennem noget lignende. Jeg er jo selv født med en hjertefejl, og der var en pige, som ikke var så glad for at bade, fordi hun blev drillet i klassen. Jeg synes, mit ar er sejt, så jeg prøver at dele ud af mine erfaringer, forklarede han.

- Samtidig får jeg rigtig meget tilbage, det skaber optimisme og debat. Jeg får lov at give lidt videre, hvis man kan sige det på den måde. Det er dejligt at få lov til det.

Tidligere på måneden fyldte singlefyren 40 år, og det er noget, han stadig skal vænne sig til, indrømmede han.

- Bare at du siger det højt, så gør det lidt ondt, men det har sgu egentlig været.. jeg ved det ik... jeg var lidt mere skræmt over det. Jeg føler ikke det helt store, men er det ved at være lidt for patetisk at suse forbi Arch nu, spurgte han drillende og rundede af:

- Bare at sige det: '40'. Så er man dér, men nu er det jo ikke, fordi jeg ikke har været ung. Jeg føler ikke, at jeg mangler noget på den konto.