Robert Hansen viser kærligheden frem

Om der har været 'hik' indblandet, vides ikke, men at dømme efter Robert Hansens Instagram-profil ser det ud til, at den 40-årige skuespiller har fundet kærligheden i det spirende forår.

Kvinden, han er tæt sammen med på billedet, hedder Nanna Desiree Eltong Heding.

I følge hendes Instagram-profil er hun mor til to børn på tre og snart fem år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Robert Hansen, men at dømme efter de ledsagende hashtags, er der ganske meget, der tyder på, at der er tale om et nyforelsket par.

Et smukt par

'Kærligheden kalder', 'Når man mindst venter det' og 'Forelsket', har han skrevet ved opslaget.

I kommentarsporet vælter det i skrivende stund ind med lykønskninger.

'Hvor er det fantastisk at se Robert. Tillykke med kærligheden', skriver en Instagram-bruger ved navn frk_himelblaa1, mens en anden konstaterer:

'I er et smukt par - tillykke med kærligheden'