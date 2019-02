Rocklegende gør comeback: Jeg røvkeder mig

I slutningen af 2017 gik Peter Belli på pension.

Som 74-årig havde han for længst passeret statens stigende pensionsalder og var moden nok til at tage hul på sit otium.

Han afsluttede en lang karriere i Amager Bio i København og fortrak til autocamperen med sin elskede hustru, June.

Livet væk fra rampelysets skær stimulerer dog ikke hanulven tilstrækkeligt.

Derfor indleder han et comeback, der allerede begyndte torsdag med en optræden ved årets 'Zulu Awards'.

- Jeg røvkeder mig.

- Nej, jeg savner det sgu, siger han om sit tidligere liv på landevejen.

Elsker applausen

Han skal spille enkelte jobs, men er blevet for voksen til at turnere, som han udtrykker det.

- Jeg savner publikum og journalister, der spørger - hvis det er gode spørgsmål, altså.

- Applausen glemmer man aldrig, men det, jeg savner mest, er mit orkester og at have et publikum at optræde for.

Peter Belli mener, at man bliver afhængig af at synge.

- Jeg har aldrig gjort andet, og nu, da jeg er stoppet og har sat mig ned med mig selv, har jeg fundet ud af, at det ikke var så smart alligevel, siger Peter Belli.