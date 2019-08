Rockstjerne indrømmer: Jeg var under pres

Carl Emil Petersen fik som 21-årige over 800.000 offentlige kroner med bare seks sange på cv'et

I 2012 blev der via Statens Kunstfond kastet 855.000 offentlige kroner efter den dengang bare 21-årige Carl Emil Petersen.

Sammen med bandet Ulige Numre havde han kun udgivet seks numre - herunder monsterhittet 'København'. Derfor lå der et stort pres for at leve op til tilliden, fortæller Carl Emil Petersen til Ekstra Bladet.

Carl Emil Petersen. Foto: Linda Johansen

- Det skete meget tidligt, og det minder om en fodboldspiller, der bliver købt meget ung. Det er nok de samme følelser og stress, jeg har været under, siger Carl Emil Petersen.

- Følte du et ansvar over for danskerne, som jo havde betalt for dit arbejde?

- Ja, det gjorde jeg faktisk som ung. Jeg skulle bevise, at Ulige Numre ikke var en døgnflue. Men nu hvor jeg kender branchen, så er det jo den måde, vi gør det på. Vi har et rigtig godt støttesystem i Danmark, lige fra musikskolerne til museerne. Kunststøtte er noget vi giver til hinanden, siger Carl Emil Petersen.

- Synes du, at pengene er godt givet ud?

- Nu er jeg jo ikke politiker, så det kan jeg ikke svare på. Men jeg synes, at mine sange er rigtig gode, og jeg fik lavet to albums, det ene fik guld (Grand Prix, red.), og jeg blev kåret til årets sangskriver ved Danish Music Awards (2015, red.).

- Kunne du have gjort det uden pengene?

- Det er spekulation, men det kunne jeg måske godt have gjort. Motivationen i at lave kunst er motivation nok i sig selv. Men det var fedt ikke at skulle arbejde i vuggestuen længere.

- Hvis du fik den livslange støtte, ville det så kunne blive en sovepude?

- Nej, for jeg laver ikke musik for pengenes skyld. Så hvis jeg sover, så er det fordi, jeg ikke har lyst til at lave musik, og det frygter jeg allermest.

Flyttet til Amager

28-årige Carl Emil Petersen er lige nu i gang med sit femte album, som kommer til at hedde 'Amager forbrænding'. Han er selv flyttet til halvøen i en villalejlighed 'helt ude ved Sundbyvester' sammen med sin kæreste.

- Jeg lever rockstjernelivet lidt endnu, men voksenlivet presser sig på, fortæller han.

Carl Emil Petersen kigger ud over København fra Siloen i Nordhavn. Foto: Linda Johansen.

18. august kan man opleve Carl Emil Petersen, når han medvirker i programmet 'Toppen af Poppen' på TV2. Her skal han fortolke sange af de andre medvirkende, Medina, Anders Blichfeldt, Kwamie Liv, Chief 1, Cæcilie Norby og Teitur.

