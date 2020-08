Røber særlig tv-aftale

'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo tørner snart ud i Dplay-programmet 'Singletown, hvor han sammen med kæreste Christel Trubka tester kærligheden.

Dermed skifter han fra TV3 til konkurrenten hos Discovery Networks, der har strukket sig langt for at sikre realityvinderen. Kort før optagelserne begyndte i juli måned, havde Teitur Skoubo startet egen virksomhed som personlig træner, og det var han ikke klar til at opgive.

- Det er vigtigt for mig, jeg er nået til et punkt i mit liv, hvor jeg har en virksomhed, siger Teitur Skoubo, som fik forhandlet en specialaftale i hus.

Undervejs i programmet har han fået lov til dagligt at stemple ud for at arbejde.

- Jeg har tid hver dag, hvor jeg kan coache mine onlineklienter. Det skal passes hver dag, så jeg får tid til det. Jeg er virkelig glad for, at jeg har fået mulighed for også at kunne passe mit arbejde, imens jeg er med i det her.

Teitur Skoubo vandt i 2019 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen

Ifølge Teitur er det lidt forskelligt, hvornår han stempler ud.

- Man finder altid et tidspunkt på dagen, hvor jeg får en pause, så jeg kan smutte ned og fikse det. Det giver også en lille pause fra det hele, griner han.

- Sådan en aftale er vel ikke normal at få?

- Jeg ved ikke, hvilke aftaler de andre laver. Men jeg ville genre være med i programmet, og de ville gerne have mig med. Så finder man altid en vej.

5. juli kunne Teitur Skoubo stolt fortælle, at han havde uddannet sig til personlig træner.

Hvordan det går ham i 'Singletown' kan ses til efteråret på streamingtjenesten Dplay.