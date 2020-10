Røber sex-fantasi

Irina Olsen har et frækt ønske til sin fødselsdag, men hun får brug for Morten 'Faustix's hjælp

Irina Olsen åbner op for godteposen i sit tv-program 'The Olsens', hvor man følger influenceren og hendes 'Vild med dans'-mand Faustix.

Senest afslørede Irina Olsen, at parret var påbegyndt projektet med at gøre Allessia til storesøster, og nu er det en af hendes store sexfantasier, hun løfter sløret for. En fantasi, der tydeligvis ikke deles af ægtefællen.

- Nu ved jeg, hvad vi skal lave på min fødselsdag, indleder en storsmilende Irina Olsen i videoen, som kan ses over artiklen.

Skrider fra pressen

- Om aftenen skal vi lege 'Ex on the Beach', hvor vi leger det, hvor du kommer ind, og så skal du prøve at score mig, jubler Irina Olsen, der mener, at 'Ex on the Beach'-temaet passer godt til parret.

- Vi to kunne godt lave det rollespil, fordi det går så hurtigt. Man møder hinanden og når ikke at snakke så meget sammen, og så om aftenen, så hooker man allerede op, ik. Der er ikke det der lange forspil. Det er bare lige på og 'do it'. Det er lige noget for os, Morten, lyder det fra Irina Olsen.

Irina Olsen var på plads, da Faustix fredag debuterede i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Faustix, der har det borgerlige navn Morten Brangstrup Olsen, virker paf.

- Du vil gerne have en lille sexfantasi op at køre med, at jeg tjekker ind, og jeg skal prøve at score dig?, spørger han lettere forundret og får et stort grin og et 'ja' retur.

- Jeg har 30 andre fantasier, vi kan gå i gang med, som ikke er 'Ex on the Beach', konstaterer han derefter.

Se i videoen over artiklen om det lykkes Irina at få sin ægtemand med på legen.

'The Olsens' kan ses på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay.