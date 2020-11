Røber stor nyhed

Amalie Thulstrup jagtede ivrigt kærligheden i 'Ex on the Beach', men det var først efter hjemkomsten, at hun fandt den

I søndags røg 20-årige Amalie Thulstrup ud af 'Ex on the Beach', men efter hjemkomsten har der været grund til smil.

Det fortalte hun, da hun sammen med Andreas Korsbakke, der også deltager i programmet, gæstede Ekstra Bladet med en nyhed i ærmet.

- Jeg har mødt en, siger Amalie Thulstrup i videoen, som kan ses over artiklen.

I 'Ex on the Beach' jagtede Amalie kærligheden blandt de andre deltager og flirtede heftigt med både Jonas, Jeppe, Tabita, Asbjørn og Jeppe igen. Hun fortæller, at den nye kærlighed er en fyr og ikke en, man kender fra skærmen.

- Det er meget nyt, at der er kærlighed i det, men jeg har kendt ham i et år. Det er ikke en, man kender. Det er faktisk bare en helt almindelig gut fra Randers, siger hun.

- Men I er ikke der, hvor I kalder jer kærester endnu?

- Nej, altså vi er ligesom kærester og prøver at se, hvordan det er; om vi er hinanden tro og alle de der ting. Om vi virkelig elsker hinanden. Og når vi har fået det bekræftet, så bliver vi kærester.

Amalie Thulstrup har fundet sig en sød fyr. Foto: Janus Nielsen

Nyheden kom også bag på Andreas Korsbakke, der dårligt kunne sidde stille, fordi han havde så mange spørgsmål. Han fik derfor lov at stille tre spørgsmål til Amalie, og det endte med disse:

- Hvor gammel er han?

- Har I knaldet?

- Har du knaldet med Jeppe?

Hør svarene i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay og Kanal 4.