Rørende afsked

Omkring 200 var samlet i Sankt Pauls Kirke ved Nyboder i København for at tage afsked med tv- og radiovært Benedicte Balling, der sov stille ind mandag 8. april - knap to år efter, at hun fik konstateret brystkræft.

Sortklædte og sorgtyngede ankom de med store bårebuketter i klare forårskulører til kirken, hvor præst Kathrine Lilleør forestod bisættelsen.

-Hun var en solskinspige. Lige så smuk inden i som uden på, indledte Lilleør med at sige og tilføjede, at den kendte vært var iført en sommerkjole på sin sidste rejse.

Henvendt til Ballings mand, Philip Krag-Juel-Vind-Frijs, konstaterede hun, at ægteparret havde været det perfekte match, der til det sidste havde kæmpet mod Benedictes dødelige diagnose.

-I havde en plan - det var ikke meningen, at det her skulle ende med døden, og det kæmpede i sejlivet for, slog hun fast, så endnu flere lommetørklæder blev hevet op ad lommerne på de mange fremmødte.

Claus Elming var blandt de fremmødte. Foto: Anthon Unger

Benedicte Ballings bare fireårige datter, Josephine, havde ifølge Lilleør selv besluttet at blive væk fra sin mors bisættelse, og i kirken opfordrede hun alle familiens nærmeste til ikke at ynke den 'modige, stærke og begavede' lille pige.

-Hun er sin mors solskinsbarn, understregede hun.

Det var da også forårssangen 'Det er i dag et vejr', der blev sunget som det sidste, inden Benedictes kiste blev båret ud.

Den nærmeste familie - mange iført mørke solbriller for at skjule sorgen - lagde hver en rød rose på den hvide kiste, og da rustvognen kørte bort, brød mange sammen i hinandens arme og hulkede højlydt.

Blandt de fremmødte var en lang række kendte danskere, som Benedicte Balling havde arbejdet sammen med i løbet af sin lange karriere heriblandt Claus Elming, tidligere vært på ‘Vild med dans’, som Balling var morgenvært med på The Voice, radioværten Lille Lars, skuespiller Claire Ross-Brown, designeren Stasia og tidligere tv-vært Bill Holmberg.

-Hun var den første, jeg nogensinde lavede radio med, fortalte Heino Hansen om Balling, som han arbejde sammen med på Morgenshowet på The Voice sammen med Lille Lars. -Selv i de tidlige morgentimer formåede hun at holde humøret højt, og det er jo det, man skal forsøge at tage med sin, fortalte han tydeligt påvirket til Ekstra Bladet. - Det var Benedicte værdigt, sagde han om den sidste afsked, som han kaldte 'virkelig hård'.