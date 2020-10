Rørende gestus: Hylder kræftdød ven i 'Vild med dans'

For Janus Bakrawi bliver fredagens ’Vild med dans’, der står i ’Knæk Cancer’-ugens tegn noget helt særligt.

I den cha-cha-cha, som han skal danse sammen med Karina Frimodt, har han nemlig indlagt en helt særlig hyldest til sin mangeårige ven, musikproducer med meget mere Jeppe Bisgaard, der for to år siden døde af kræft blot 47 år gammel.

Det erfarer Ekstra Bladet.



Jeppe fotograferet med med sin far, Hans-Otto Bisgaard. Foto: Toke Hage

Jeppe Bisgaards far, den mangeårige radiovært, Hans-Otto Bisgaard, 75, har også på fornemmelsen, at Janus Bakrawi har noget ganske særligt i ærmet – eller vel rettere i benene.

– Vi (Hans-Otto, hustruen Hanne og parrets datter, Mette Marie, red.) er alle blevet inviteret i studiet for at overvære fredagens dans, så jeg tænker, at der er noget i gære ... Vi er alle både meget spændte og lykkelige. Det er smukt, at man husker og værdsætter gamle venskaber, siger Hans-Otto Bisgaard.