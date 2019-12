Rørende hyldest: Her er Zobels sidste ord til mig

Charlotte Bircow mindes Henriette Zobel i et rørende opslag på de sociale medier. Her afslører hun også, at hun var sammen med hende, kort inden hun døde

Mandag aften døde designer og tidligere fotomodel Henriette Zobel efter længere tids sygdom. Hun blev kun 57 år gammel.

Det tragiske dødsfald har efterladt familie og venner i chok.

En af de veninder, der stod Henriette Zobel meget nær, er den kendte fitnessinstruktør Charlotte Bircow. På Facebook og Instagram begræder hun tabet af sin veninde.

I opslaget fortæller Bircow, at hun var sammen med Henriette Zobel kort inden, hun afgik ved døden.

'Jeg elsker også dig' var dine sidste ord til mig i går. Du var klar til nye eventyr. Det var din krop ikke', skriver hun til flere billeder af de to sammen og fortsætter med at fortælle, at de nærmeste omkring Zobel er efterladt i stor sorg:

'Vi har grædt og mindedes dig i dag allesammen. Kys, kram og godnat sang. Vi ses senere', skriver hun videre.

Du kan læse opslaget herunder:

Ekstra Bladet har været i kontakt med Charlotte Bircow, der oplyser, at hun på nuværende tidspunkt ikke har flere kommentarer, fordi dødsfaldet stadig er for tæt på.

Hun har dog givet tilladelse til, at Ekstra Bladet må bringe hendes mindeord til Henriette Zobel.

Henriette Zobel blev kun 57 år. Foto: Linda Johansen

Mange hilsner

Bircow er ikke den eneste kendte dansker, der mindes Henriette Zobel på de sociale medier i kølvandet på det tragiske dødsfald.

Det gjorde blandt andre Dennis Knudsen, Stephanie Surrugue og sangerinden Julie Berthelsen også mandag aften.

Henriette Zobel efterlader sig to voksne børn, Alexander og Nicolai, som hun har med den danske erhvervsmand Peter Zobel, der gik bort i 2017.

Her ses Charlotte Bircow sammen med Henriette Zobel til premiere på filmen 'Diana'. Foto: Jonas Olufson

Døde overraskende

Mandag bekræftede familiens præst, Flemming Pless, det tragiske dødsfald over for Ekstra Bladet. Han ønskede dog ikke at oplyse præcis, hvad Henriette Zobel døde af.

- Jeg kan ikke sige, hvad hun døde af, men jeg kan fortælle, at det er helt banalt, og hun har haft det i længere tid. Det har til sidst gjort, at hun ikke rigtig kunne hænge sammen mere.

- Derfor døde hun i eftermiddags. Det var overraskende, men hun har haft det skidt i et stykke tid. Det har gjort, at der er sket det, der er sket i dag, siger han.

