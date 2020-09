Rørende tale til afdød datter

Sidste år mistede filminstruktør Thomas Vinterberg sin kun 19-årige datter i et tragisk trafikuheld. I en bevægende tale takker han hende for, at hans nye film er blevet en realitet

4. maj 2019 fik Thomas Vinterberg en forfærdelig besked: Hans datter Ida var død.

Det tragiske uheld skete midt i optagelserne på hans nye film, 'Druk'. Til gallapremieren på filmen onsdag aften holdt filminstruktøren en rørende takketale, hvor Ida var talens gennemgående omdrejningspunkt.

- Desværre rummer det uplanlagte i livet også meget ondskab og grusomhed. De fleste har hørt om den ulykke, som ramte vores familie 4. maj sidste år. Og det er derfor en meget speciel film for mig at takke til.

- Men al den kærlighed, der mødte familien, og som strømmer ud af lærredet, når jeg ser den. Derfor elsker jeg den film betingelsesløst, og det vil jeg altid gøre, siger han i sin tale.

Thomas Vinterberg har dedikeret sin nye film 'Druk' til sin afdøde datter, Ida. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Stor hyldest til datter

I talen takker han alle, som har været med til at gøre filmen til virkelighed, men Ida får den største hyldest.

- Der var en anden, der heller ikke tvivlede på det her projekt, da hun havde læst manuskriptet et sted på den afrikanske savanne, så sendte hun en endegyldig og uforbeholden hyldest til 'Druk' og til sin far, siger Thomas Vinterberg.

- Og tør man - ligesom jeg - at tro på eller måske bare håbe på, at hun på en eller anden måde er med os i aften, så er jeg sikker på, hun klapper i sine hænder.

- Hun jubler over, hvor gode i allesammen er - alle jer, der har lavet filmen, siger han og sukker dybt, mens han samler sig igen:

- Ida får min største tak for at sende brev ind i en fremtid, som hun ikke længere selv befinder sig i, hvor hun gav mig den største kærlighedserklæring, og hvor hun sendte mig en befaling: 'Tro på det, tro på dig selv,' skrev hun.

- Ida, vi savner dig og den her film, den er til dig, siger Thomas Vinterberg, som bliver mødt af en stor klapsalve i biografsalen.

Han takker også sin datter Nanna, som er søster til afdøde Ida, i talen.

- Tak til Nanna for at forstå, hvorfor din far gik ud og lavede en film, da vores verden var gået helt i stykker. Det var en nødvendighed.

- Det var et forsøg på ikke at ende i et frit fald, og selv der midt i din aller, allerstørste sorg, som en slags kærligheds-gerning, som den engel du er, forstod du og bakkede op om vores film. Tak min skat, siger Thomas Vinterberg til sin datter Nanna, som sidder i biografsalen.

Den vigtigste premiere

På den røde løber inden gallapremieren på 'Druk' er filminstruktøren kortfattet omkring Idas indflydelse på filmen.

- Det bliver den vigtigste premiere i mit liv, siger Thomas Vinterberg, som også fortæller, at det er en meget følelsesladet dag. Han vil på den røde løber ikke sætte flere ord på sine følelser, men han siger alligevel:

- Jeg tror, I selv kan forestille jer det, så jeg kan kun sige, det bliver den vigtigste premiere i mit liv.

Han fortæller også, at han allerede - på nedsat tempo - er i gang med sit næste projekt, som bliver en dansk tv-serie.

Thomas Bo Larsen, Mads Mikkelsen, Thomas Vinterberg, Lars Ranthe og Magnus Millang til gallapremieren på 'Druk'. Foto: Mogens Flindt

'Druk' får premiere i de danske biografer torsdag 24. september