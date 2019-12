Rørt Stephanie: - Jeg tager det til mig

- Når jeg ser tilbage på min barndom, er det første, jeg husker, alle mine sutter og bamser i min seng. De var min tryghed. Jeg tror, at jeg fra helt lille kunne mærke, at der var noget galt, og derfor søgte jeg trygheden.

Ordene kommer fra 'Årgang 0'-stjernen Stephanie Siguenza, der i det nye år kan ses i et nyt program, hvor hele hendes historie bliver fortalt - eller genfortalt, om man vil. Mange kender sikkert en stor del af den fra 'Årgang 0', men nu åbner hun for nye detaljer.

Til tv2.dk har den nu 19-årige pige allerede sat ord på, hvordan hun husker sin barndom som turbulent med mange flytninger og en mor, der flyttede til Sverige og efterlod sine to døtre hos deres far, hvor tonen var hård.

Siden artiklen blev lagt ud, er Stephanie Siguenza nærmest blevet oversvømmet med beskeder. Og de rammer hende - lige i hjertet.

- Der er så mange, der har skrevet. Det vilde er, at det har været positivt det hele. Ikke eneste har været spydig. Det har virkelig været dejligt, siger hun til Ekstra Bladet.

Stephanie Siguenza bliver rost for, at hun trods en barndom uden så meget stabilitet er endt med at blive den sejeste og mest empatiske unge kvinde.

- Jeg tager det til mig, når folk skriver sådan. Jeg har jo i perioder haft det ret svært med mig selv, så når jeg får sådanne beskeder, giver det selvfølgelig noget på selvtillidskontoen, siger hun.

Uden at vil sætte navn på, fortæller Stephanie Siguenza, at især en besked har rørt hende.

- Der er en person, der har skrevet til mig, som jeg en gang var meget tæt med. Det betyder virkelig meget, at hun har skrevet til mig, siger hun.

Selvom Stephanie Siguenza kun er 19 år, har hun reflekteret en del over, hvorfor hun er kommet så godt gennem sin barndom med endeløse flytninger, forældrendes skiftende partnere og manglede reglmæssighed. Og hun ved godt, at hun sagtens kunne være endt et helt andet og mindre heldigt sted.

- Jeg har tænkt meget over, hvad jeg er vokset op med, og jeg besluttede ret tidligt for, at det ikke skulle påvirke mig. Jeg har bevidst valgt en anden retning end mine forældre. Jeg vil være en selvstændig kvinde, og det har drevet mig til at gå den anden vej, siger hun.

Det er 9. januar, TV2 viser programmet 'Årgang 0 - Stephanies historie'. Programmet kan allerede nu ses på TV2 Play, men Stephanie Siguenza er klar til at dele endnu mere om sit liv:

- Jeg er ved at skrive på et foredrag, som jeg håber, at jeg kan komme i gang med at holde i 2020. Men der er ret tidskrævende at lave, så det bliver nok først sidst på året, at det er klart, siger hun.

