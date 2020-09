Roland Møller lander stor rolle

I USA må de efterhånden vænne sig til at udtale efternavnet Møller.

Den danske skuespiller Roland Møller har nemlig landet endnu en rolle 'over there' og skal medvirke i thrillerserien 'Citadel', som Amazon Studios står bag.

Det fremgår af det internationale medie Deadline, og nyheden bekræftes selv af Roland Møller.

- Det her ('Citadel', red.) er det, jeg har trænet op til, skriver han blandt andet på Instagram og fortsætter:

- Ligesom man troede, at livet ikke kunne blive bedre, så sker det her. Dette kan gå hen og blive en af mine hidtil største præstationer, jubler Roland Møller i opslaget og tilføjer, at nyheden i den grad skal fejres.

Mediet Deadline beskriver 'Citadel' som en actionspækket spionserie.

'Badehotellet'-stjerne afslører Oscar-hemmelighed

Roland Møller indtager rollen som lederen af en rivaliserende efterretningstjeneste. Han bliver fængslet og tilbageholdt i årevis. Da han bliver befriet, sætter han alt ind på at hævne sig på den mand, der holdt ham fanget, og standse hans folk og aktioner.

Over for Roland Møller står skuespilleren Richard Madden, der er kendt for sin rolle som Robb Stark i fantasy-succesen 'Game of Thrones', og skuespillerinden Priyanka Chopra.

'Citadel' markerer endnu en milepæl i Roland Møllers internationale karriere.

Han har medvirket i storfilm som 'Skyscraper' over for verdens bedst betalte skuespiller, Dwayne 'The Rock' Johnson, og 'Atomic Blonde' over for den oscarvindende skuespillerinde Charlize Theron.

Herhjemme slog den 48-årige autodidakte skuespiller igennem i 2010 i fængselsdramaet 'R' og udmærkede sig efterfølgende i dramafilm som 'Kapringen', 'Nordvest' og 'Under sandet'.

Se Rolands Møllers Instagram-opslag her: https://www.instagram.com/p/CEtHqiJDV5s/