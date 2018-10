Rolf i chok efter 'Vild med dans: Jeg skal undersøges

Den tidligere cykelrytter skal have en ultralydsskanning, der afgør, om han fortsætter i danseprogrammet

Mange af 'Vild med dans' seere husker nok, da den tidligere fodboldspiller Allan Simonsen var med i programmet.

Trods en ringe forståelse for dansen, gik han videre fra program til program. Han havde om nogen seerne på sin side indtil semifinalen, hvor han kom til kort.

Foto: Mogens Flindt

Meget kunne tyde på, at fortællingen gentager sig med Rolf Sørensen, der i aftes gik videre til næste runde, selvom han fik aftenens absolut ringeste karakter på 5, mens topscoreren Molly Egelind fik 31.

Således må han have haft seernes på sin side, da dommerkarakteren tæller den ene halvdel af dansernes samlede antal point, mens seernes stemmer tæller den anden halvdel.

Hårdt ramt

Rolf Sørensen var dog til en vis grad undskyldt fredag aften, efter han tidligere på ugen blev ramt af en for dansen invaliderende skade i form af en fibersprængning, der betød, at han stort set kun dansede med et ben.

Skaden er så alvorlig, at en ny ultralydsskanning nu skal afgøre, om han kan fortsætte i danseprogrammet.

- Jeg skal til det igen i morgen og have en ultralydscanning, og hvis det er ok, så er det videre, siger Rolf Sørensen.

Foto: Mogens Flindt

Rolf Sørensen fortæller dog, at der ligger flere bekymringer bag skaden end som så.

- Jeg skal lige overveje med det her ben, det er stadig mit levebrød. Jeg er ikke cykelrytter, men bruger det stadig som mit levebrød, siger han.

- Overvejer du at trække dig?

- Nej, det gør jeg ikke. Det er benet, der gør forskellen, svarer Rolf Sørensen.

Dybt chokeret

Rolf Sørensen måtte støtte sig op ad en bænk under sin dans og modtog rosende ord fra vært Christiane Schaumburg-Müller inden for at stille op trods skaden.

Selvom det lykkedes Rolf Sørensen at gå videre, er han ramt af en følelse af ambivalens. Sportsmanden i ham har det svært med, at han gik videre, selvom hans præstation var direkte til glemmebogen.

Foto: Mogens Flindt

- Jeg havde slet ikke tænkt på andet, end at jeg skulle ryge ud. Så der skal lyde en kæmpe tak til Danmarks befolkning, som åbenbart sympatiserer med os, siger Rolf Sørensen.

Rolf Sørensens dansepartner, Karina Frimodt, var ligesom Rolf Sørensen overvældet over seernes opbakning.

- Det skal lige sluges nu. Det er vildt, at seerne stemmer os videre. Det kan man kun blive glad helt ind i hjertet af, siger Karina Frimodt.

