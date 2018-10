Rolf på krykker i 'Vild med dans': Straffet hårdt af dommerne

Rolf Sørensen og dansepartneren Karina Frimodt dansede, selvom Rolf blev ramt af en fibersprængning i løbet af ugen.

Cykelrytteren var skadet under parrets performance, og han støttede sig op ad et bord det meste af dansen.

Og derfor fik parret også kun fem point af dommerne, der ikke med deres integritet i behold kunne vende det blinde øje til hans handicappede dans.

- Jeg kan ikke give dig så høj en karakter, lød det fra Britt Bendixen.

Rolf støtter sig til et bord under dansen. Foto: Mogens Flindt

I minutterne før 'Vild med dans' gik live denne fredag aften, mødte Ekstra Bladet den skadede Rolf Sørensen, der sad på en stol og slappede af.

Her forklarede den 53-årige tidligere cykelrytter, at det bliver en anderledes dans i aftenens program.

- Det bliver en dans på et ben, lød det kryptisk fra Rolf Sørensen.

Rolf Sørensen fortalte også, at det ikke er et stunt for at skabe noget opmærksomhed.

- Nej, det er ikke en gimmick. Vi dansede en jive forleden, og så sagde det smæld.

- Er du i smerter?

- Ja, en fibersprænging gør ondt, fortæller Rolf Sørensen.

Inden parrene skulle på gulvet, fik Rolf Sørensen ros for at stille op, selvom han er på krykker.

- Det er dejligt at se dig på dansegulvet. Tusinde tak for det, lød det fra Christiane Schaumburg Müller.

Rolf og Karina danser som anden sidste par.

Se klippet nedenunder, hvor Rolf fortæller om at være nervøs