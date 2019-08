Royale penisser solgt for formue

Det er en lang liste af afrikanske og asiatiske figurer, masker, artefakter og et par jadepenisser, den afdøde prinsgemal havde powershoppet sig til siden 1980'erne og op til sin død.

Men prins Henriks kunstskatte går som varmt brød. Tirsdag blev der omsat for 3,5 millioner kroner, da den afdøde prinsgemals kunstsamling var på auktion hos Bruun Rasmussen. Og onsdag fortsatte succesen.

6000 figurer skal afsættes i løbet af ugens auktioner, så hammeren og de rødhvide budsedler kom også på overarbejde på andendagen, mens ventilatorer blæste forgæves i den bagende sommerhede.

Der blev solgt flere genstande i minuttet, og man skulle være hurtig til at smække sin budseddel i vejret, hvis man ville have noget med hjem. Alt blev udsolgt til over værdisættelsen. De fleste genstande til et sted mellem 5000 og 20.000 kroner.

Alexa Bruun Rasmussen, som svang hammeren, gik uden længere introduktion i gang med at få afsat al Prins Henriks asiatiske og afrikanske kunst. Der var meget, de skulle nå igennem. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Prinsens penisfigurer solgt for tusindvis af kroner I alt var 289 af Prins Henriks kunstgenstande under hammeren ved onsdagens auktioner. Det dyreste af artefakterne blev et kinesisk ruyi-scepter af forgyldt bronze isat jader og andre sten i forskellige farver. Den røg afsted for 52.000 kroner. I blandt de mere kuriøse genstande var tre kinesiske fallos-figurer af jade solgt for henholdsvis 10.000 kroner, 20.000 kroner og 22.000 kroner. Kilde: Bruun Rasmussen

En kort visit

Blandt gæsterne var primært ældre ægtepar, indtil journalisten, placeret midt i døråbningen, efter et kvarters tid mærker et bestemt lille svirp med fingre mod hans ben.

Det var hele Danmarks Ghita Nørby, der skulle forbi, og under armen havde hun sin faste støtte, Jim Lyngvild.

Der blev tavst et øjeblik, mens de to muntert indtog det lumre lokale. Men varmen blev hurtigt for meget, og blot et kvarter efter ville Ghita væk, og Jim Lyngvild måtte spæne ud og praje en taxa til hende på Sankt Annæ Plads.

Jim Lyngvild vendte tilbage kort efter og fortsatte med at byde om kap med de andre. Han havde selv haft spenderebukserne på til tirsdagens auktion og var meget begejstret.

- Det spændende, synes jeg, er, at figurerne lige så godt kunne være fra den nordiske mytologi som fra Afrika. Hovedsagen er, at det er noget, der har en åndelighed og en guddommelighed. Og det er langt mere interessant end alt muligt lort, der bliver produceret i dag, som man kan købe i ILVA, sagde han til Ekstra Bladet.

Prins Henrik-effekten

- Det er klart, at det har været prins Henrik-effekten, der har gjort, at det er gået så godt. Vi kan også se, der næsten udelukkende er danske købere, fortæller Jesper Bruun Rasmussen.

Han har selv aldrig haft tilnærmelsesvist så meget afrikansk kunst til salg, men i det her tilfælde er det med til at give et lille stykke historie med til næste generation, fortæller han.

- Der er jo meget af det, der ligner hinanden. Maske, maske, maske. Men den kunstsamling er jo også en fortælling, som bliver givet videre. En masse folk kommer til at have et minde om Prins Henrik stående i deres hjem, som de så kan fortælle deres børn om, fortæller Jesper Bruun Rasmussen.

Den gamle auktionarius-boss Jesper Bruun Rasmussen er meget tilfreds med auktionernes forløb. Her holder han en af de utallige afrikanske masker, som Bruun Rasmussen fik til rolle at sælge ud af. Foto: Tariq Mikkel Khan

At kunstsamlingen er med til at fortælle noget særligt om prinsgemalen giver Jim Lyngvild også entusiastisk udtryk for.

- Han kunne sagtens have valgt noget finere, hvis han havde tænkt på det som en investering. Men det er købt med hjertet. Mange af tingene er jo gået lidt i stykker nu, og det viser bare, at det er købt, fordi det har personlighed. Det sjove, skæve, mystiske og fjollede - det er det, det fortæller mig om ham, siger Lyngvild.

Auktionen fortsætter torsdag. Alle indtægter går til velgørende formål, som Prins Henrik havde ønsket det.