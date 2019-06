Rygtet der ikke vil dø: Her er sandheden

Var Klara og Sean kærester, imens hun deltog i dette års 'Paradise Hotel'? Nu giver Klara et endegyldigt svar på det spørgsmål

Var Sean Bornkessel og Klara Montes kærester, da hun deltog i 'Paradise Hotel' eller ej?

Spekulationerne har været vedvarende på de sociale medier, og Klara Montes er blevet tæppebombet med spørgsmål til emnet. Så da hun sammen med sidste års vinder, Lenny Pihl, gæstede Ekstra Bladets tv-studie, gav hun én gang for alle svar på spørgsmålet.

Årsagen til spekulationerne er simpel. Da Sean Bornkessel deltog i 'Paradise Hotel' sidste år, blev han smidt ud, fordi produktionen mente, at han havde en kæreste derhjemme. Noget han selv bestred. Kæresten, som han ifølge produktionen havde, det var Klara Montes, der deltager i årets sæson, hvor hun blandt andet har gjort sig bemærket ved ikke at ville kysse med fyrene.

Holdt sig tilbage

Da hun kom hjem fra programmet, kunne hun til programmets forpremiere fortælle, at hun og Sean atter var kærester. Men rygterne, om at de skulle være kærester under hendes ophold på hotellet, har intet på sig.

- Jeg har fået det spørgsmål SÅ mange gange. Nej for helvede, selvfølgelig var vi ikke sammen. Som jeg hele tiden har sagt til folk, så snakkede vi også sammen, inden jeg tog afsted, og der var ikke nogle sure miner, siger Klara Montes i videoen over artiklen.

- Selvfølgelig var vi ikke sammen. Det ville jeg aldrig nogensinde kunne gøre mod en, jeg var sammen med. Det kan godt være, at folk tror, jeg holder mig tilbage(i programmet, red.), fordi jeg har ham derhjemme, men det er det ikke. Da jeg var på hotellet var det første gang, jeg rigtigt var single i lang tid. Jeg havde været det i nogle måneder, men det var stadig nyt for mig, og jeg skulle lige finde mig selv.

Se Klara Montes fortælle om forholdet til Sean i videoen over artiklen.

Du kan også se hele studiet med de to paradisoer herunder.