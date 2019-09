- Rystende, så mange der så den serie

– Hvor rangerer din rolle som ’Krøniken’s Børge i din karriere?

– Som tv rangerer den som en af de sidste væsentlige. Han var en sød mand, men han var en hattenål, og dem var der så mange af, da jeg var dreng. Jeg boede i et kompleks af Arbejdernes Kooperative Byggeforening de første 14 år af mit liv. Mændene var normalt søde, men når det blev torsdag, og de fik løn, så kom de til at bruge lidt for meget på bajere. Der var ikke meget socialdemokrater over dem.

– Var du inspireret af en specifik person, da du lavede Børge?

– Man slæber altid noget med, men det var ikke møntet på nogen speciel person. Udgangspunktet var, at han ikke var en mand med en dusket brystkasse. Men han var et sødt menneske, der hele tiden forsøgte at glatte ud og tage omgivelserne i sin varetægt. På den måde var ham og Karen (Pernille Højmark, red.) et unikt par.

Dick Kaysø var i 'Krøniken' gift med Karen, spillet af Pernille Højmark. - Det var et unikt par, mener han. Foto: DR

– Hvordan forberedte du dig så til rollen?

– Vi fik kun et manus ad gangen, så det, der blev vist, var det, vi lige havde fået at vide. Vi talte selvfølgelig om tingene. Hovedinstruktøren, Charlotte Sieling, var en knag. Hun var så dygtig, at det gjorde ondt, og fik sat tingene, hvor de skulle være, fra starten. Der var ingen væven rundt.

Dick Kaysø 72 år.

Spillede rollen som Børge i DR’s ’Krøniken’.

Også særlig kendt for sin rolle som faderen i ’Krummerne’.

Uddannet ved Statens Teaterskole i 1973.

– Hvad kunne du godt lide ved at lave serien?

– Serien var en del af Danmarks historie. Det var der, velfærdsstaten og det moderne samfund blev grundlagt. Vi fik lov til at elske og være sexede. Verden kom jo tættere på dengang. Alt det skulle vi relatere til, og det var sjovt.

– I blev set af så mange mennesker – hvordan oplevede du det?

– Jeg havde optrådt en aften i Jylland og var på vej hjem, da ’Krøniken’ blev sendt. Fra Slagelse-afkørslen og til Ringsted mødte jeg tre modgående biler og blev overhalet af en. Det var helt rystende, men der sad folk altså og så fjernsyn. Der var meget opmærksomhed omkring den, og det er der stadig.

Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

– Hvorfor fik den så godt fat i danskerne?

– Det var jo et tidsbillede, som bedsteforældre, forældre og børn kunne sætte sig ned og betragte. De gamle biler, det gamle B&O. Vi så tingene blive til, og derfor tror jeg, at serien fik succes. Og så synes jeg i al beskedenhed, at man havde valgt en rang af skuespillere, der havde speederen i bund og kunne noget.

– Hvad laver du for tiden?

– Jeg er pensionist, og det har jeg bestemt mig for, at jeg vil være. Jeg er 72 år og har arbejdet, siden jeg var seks år gammel. Så jeg tager småjobs, når det passer. Så kan jeg både få en ostemad og makrel i tomat.

Tre jeg selv kan li’

1, ’Matador’



Foto: DR

– Jeg så den først for ti år siden, men den var fandeme god.

2. ’Huset på Christianshavn’



Foto: Christen Hansen/Ritzau Scanpix

– Den var sjov. Og så taler den til mig, fordi det handler om, at humoren hele tiden holder os i live.

3. ’Krøniken’



Foto: Mike Kollöffel/DR

– Som jeg sagde: Det er et tidsbillede, og det kan jeg godt lide.