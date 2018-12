Rystet Fie Laursen er nabo til Nicki Bille: - Folk tror, at det er mig

Fie Laursen er ufrivilligt blevet blandet ind i sagen, hvor fodboldspilleren Nicki Bille i juledagene blev skudt med et haglgevær i sin lejlighed i Sydhavnen.

Hun er nabo til Bille og har fået mange henvendelser siden dramaet i lejligheden første juledag.

'Der er mange, som har skrevet, at de tror, det er mig, der er den kvinde, der er blevet anholdt. Men det er det ikke, for så havde jeg ikke kunne sende denne besked', skriver Fie Laursen i en sms til Ekstra Bladet.

- Jeg håber, at han er o.k., skriver Fie Laursen i en sms til Ekstra Bladet. Foto: Olivia Loftlund

Hun fortæller, at hun og Nicki Bille ikke har det bedste naboskab, og at de for kort tid siden havnede i et højlydt skænderi foran hans lejlighed.

Nicki Bille-drabsforsøg spreder sig: Vækker opsigt i udlandet

'Det er ubehageligt, at så mange har skrevet til mig, om jeg har gjort det, for det kunne jeg aldrig finde på, bare fordi vi har været oppe og toppes', skriver Fie Laursen.

'Folk herude har set Nicki og jeg være uvenner for ikke længe siden, så beskrivelsen af pigen får jo folk til at snakke. Det er sindssygt ubehageligt, at folk kan tro sådan her. Selv veninder har skrevet og spurgt mig om det', skriver Fie Laursen, der understreger, at hun intet har med sagen at gøre.

'Folk tror det er mig, fordi vi har stået og skændes og råbt foran hans lejlighed, men det er intet det kunne drive mig ud i at gøre ham ondt eller nogen ondt. Jeg vil gerne pointere, at jeg intet har med det at gøre - og trods alt, så ønsker jeg ham god bedring.'

Skudt i armen med haglgevær: Nicki Bille afhørt af politiet

Tre personer – to mænd og en kvinde – er sigtet for at have forsøgt at dræbe Bille ved at skyde ham med et haglgevær tirsdag aften omkring klokken 23.

Subsidiært er trioen sigtet for i grov kådhed at have affyret haglgeværet mod Nicki Bille, som ramte ham i højre underarm med alvorlige skader til følge. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var mindst 40 hagl endt i spillerens arm.