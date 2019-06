Rystet realitydeltager fik 'smadret' sin bil

Det er en bilejers værste mareridt.

At man går glad hen til sin bil for blot at se lakken ridset af en ukendt gerningsperson, der ikke har haft pli nok til at sætte en seddel med sine oplysninger i forruden.

Smidt ud af 'Ex on the beach': - Jeg var fuldstændigt ødelagt

Det skete for 'Ex on the Beach'-deltageren Simone Skaaning Frederiksen, da hun søndag kunne se sidespejlet på sin Seat Leon revet halvt af og lakken udsat for voldsomme ridser.

Det fik hende til at ty til Facebook, og i et opslag, hvor hun vedhæftede billeder af sin bil, skrev hun blandt andet:

'Til dig som natten til søndag på Kildemarksvej i Næstved valgte at køre ind i min nye Seat Leon: du flåede sidespejlet af, ridsede HELE vejen hen af siden og ridsede min fælg - UDEN at lægge en seddel i vinduet: jeg håber, du har ufatteligt dårlig smag i munden!'

Samtidig opfordrede hun mennesker, der havde set eller hørt noget til at henvende sig.

Det var et trist syn, der mødte Simone, da hun gik hen til sin Seat Leon. Foto: Privat

Blev pissesur

- Jeg opdager det, fordi jeg skal ud i min bil og til at køre. Da jeg kigger på den ene side, kan jeg se, at det ene sidespejl hænger og dingler, og så kan jeg godt regne ud, at der er en eller anden, der har kørt ind i det.

- Jeg går hen og kigger og kan se, at bilen er fuldstændigt smadret på den ene side. Det er hele siden og fælgen har de også lige taget med for at gøre det ordentligt, sukker hun sarkastisk, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Realitybabe har tabt 32 kilo: Jeg bliver svinet til

Der var ingen seddel i forruden, og det gjorde for alvor realitydeltageren sur.

- Jeg bliver pissesur, jeg ved jo godt, at det er det, forsikringer er til for, men jeg har jo stadig en selvrisiko, og den er ikke billig på en bil.

- Min er godt deroppe ad, men jeg synes, det er hele princippet i, at man bare ikke gør sådan noget. Jeg synes simpelthen, det er så flabet, for havde det været omvendt, ville han have ønsket, at jeg havde lagt en seddel, siger hun om flugtbilisten.

Foto: Privat

Politiet tilkaldt

Hun oprettede derfor opslaget på Facebook, og da hun senere på dagen gik ud for at tage flere billeder af skaderne, henvendte tre naboer sig og fortalte, at de havde hørt et højt brag klokken 00.30 natten til søndag. Derefter kontaktede hun politiet, der sendte en vogn forbi med to betjente for at tilse skaderne.

Realitybabe i chok: - Jeg vil elske at være din slave

Imens blev opslaget på Facebook delt lystigt, og imens jagten på gerningsmanden var i gang, ankom politiet. Her ventede der Simone en overraskelse.

- Da vi kommer hen til bilen, sidder der pludselig en seddel i forruden. Det er tydeligvis, fordi vedkommende har set opslaget på Facebook, vurderer Simone.

- Politiet bad mig ringe personen op, imens de var der, så det gjorde jeg, og de bad ham komme forbi med hans bil, fordi de gerne ville dobbelttjekke, at det var ham. Han kom forbi, og det passede med, at det var hans bil. Han var lige fyldt 18 år, og jeg kunne godt se, at han var sindssygt nervøs, siger Simone.

Foto: Privat

Tag ansvar

De fik udvekslet forsikringsoplysninger, og da politiet gik, besluttede hun sig for at give den unge mand en opsang.

- Jeg forklarede ham, at det ikke var for at lyde sur, men at jeg var nødt til at sige til ham, at det ikke er okay bare at køre væk. Hvis jeg ikke havde slået det op på Facebook, var der aldrig sket noget. Så jeg forklarede ham, at det godt kan være, at jeg har en forsikring, men der er stadigvæk nogle penge, som jeg skal betale, hvis han bare kører væk.

Realitydeltager afslører: - Vi er kærester

Den unge mand undskyldte da også sin handling.

- Han undskyldte helt vildt meget, så jeg sagde til ham, at han en anden gang skulle huske at lægge en seddel, siger Simone.

Hun understreger, at hun ikke har et problem med, at folk kommer til at gøre skade på hinandens biler. Uheld sker. Men hun opfordrer alle til at tage ansvar, hvis uheldet er ude.

- Hvis nu det havde været omvendt, og han var kommet ud til sin bil, der var smadret for rigtig mange penge, så uanset hvor dyre skaderne er, så stå dog ved det. Man har et ansvar, når man får et kørekort, og jeg tror, han fik sig en lærestreg. Han sagde i hvert fald, at han ville lægge en seddel fremover, slutter Simone af.

Hun skal nu have repareret bilen, og skaderne er blevet en forsikringssag.