Så blev Lasse Rimmer endelig gift

Efter en udsættelse blev Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer lørdag endelig gift. Det skete ved en borgerlig vielse i Aarhus med efterfølgende stor fest.

Bryllupsarrangøren Cerise, der tidligere har arrangeret højt profilerede kendis-bryllupper, har på deres Instagram-profil lagt billeder op, hvor man kan se forberedelserne, og ikke mindst øjeblikket, hvor Lasse og hans 20 år yngre brud, Line, skærer bryllupskagen for.

Og det er for øvrigt ikke hvem som helst, der har kreeret bryllupskagen. Den er nemlig lavet af Jesper Søvndal, der blev kendt, da han nåede finalen i 'Den store bagedyst' i 2017.

Komikeren og den universitetsstuderende Hoffmeyer måtte desværre skyde brylluppet sidste år.

Rimmers bryllupskiks: Gæsterne kunne ikke

Rimmer/Hoffmeyer ville oprindelig giftes sidste juli, men var for sent ude med invitationerne, og der var knas med gæstelisten.

Lasse Rimmer og Line Hoffmeyer på den røde løber til Zulu Comedy Awards 2018. Foto: Mogens Flindt

Håbløst forelsket

Lasse Rimmer faldt pladask for Line Hoffmeyer i 2015, efter hun rettede henvendelse for at få hjælp med en skoleopgave.

Siden har den 47-årige komiker og studinen været håbløst forelskede.

I dag bor de sammen i et hus i Karlslunde syd for København i en sammenbragt familie med komikerens to børn.

Line Hoffmeyer har tidligere fortalt, at hun i 2012 fik foretaget en hjertetransplantation, hvor hun fik et helt nyt hjerte

Hendes gamle hjerte var for stort, og hvor smukt det end kan lyde at have et stor hjerte, kunne hendes ikke pumpe nok blod rundt i kroppen.

Det har resulteret i, at Line med sit nye hjerte kan forvente at dø langt tidligere end hendes veninder.