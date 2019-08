Så du Andens hår? Her er forklaringen bag

Anders Matthesen vakte opsigt, da han torsdag troppede op på den røde løber ved årets Zulu Comedy Galla.

Her var håret nemlig farvet i regnbuens farver, og den populære entertainer skilte sig derfor klart ud fra mængden.

Det er dog ikke for at lege moderne, at Anders Matthesen har farvet garnet. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Da mine Facebook-følgere var trætte af mit store, krøllede hår, jeg tror, at det er to-tre år siden, så sagde jeg lidt cocky, at når jeg nu nåede 400.000 likes på Facebook, så kunne de bestemme, hvad farve det skulle have, siger Anders Matthesen og fortsætter.

- Jeg glemte alt om den video, og så var der en pige, der hedder Emma, som sendte den til mig. Hun har det med at have styr på, hvad jeg har sagt, og hvilke interviews der er lavet. Hun sendte den med et 'kan du huske denne her video', og man skal holde, hvad man lover.

Dermed var det op til de 400.000 brugere på Facebook at bestemme komik-kongens hårfarve, og selv om mange stemte på ternet, som den populære ternede ninja, der hittede i biografen, så stemte endnu flere på regnbuefarvet.

- Der var 2.000 eller flere, der stemte på regnbuefarvet. Jeg var lige ved at tænke 'kan man ikke bare påstå, at det blev pink', for det kunne jeg godt tænke mig at prøve - hidsigprophår, men det skulle åbenbart helt ud over skrænten af latterlighed. Men hey, man har selv øst op på tallerkenen, der er ikke noget at gøre. Så har man prøvet det, siger han med et smil.

Anders Matthesen på den røde løber ved Zulu Comedy Galla 2019. Foto: Mogens Flindt

Frisuren har han efterhånden haft i 14 dages tid, han fortæller, at særligt ældre damer roser ham for 'noget virkelig smart hår'. Og hver gang stiller han sig op og fortæller historien bag.

Det regnbuefarvede hår betød dog også, at han følte sig en smule ubekvem, da der tidligere på måneden blev afviklet Copenhagen Pride.

- Jeg har ikke noget imod at støtte Priden, men det værste, man kan ligne, det er en medløber ligesom alle de der butikker ned ad Vesterbrogade: 'Ih Nordea, vi er bare så fucking regnbuefarvede'. Så det var det eneste, jeg havde en lille smule kvabbelse over - at ligne en, der skulle gnubbe mig op af andre menneskers sag for at blive federe.

- Men så kan du glæde dig over, at du da i hvert fald nu, hvor Priden er overstået, er helt unik i gadebilledet..

- Ja, eller bare ligner en, der ikke kunne komme hjem til Berlin, ik? En, der bare har tabt sin togbillet og styrter rundt i København og leder desperat. Det kan man heller ikke vide. Men det er heller ikke sådan, at en enkelt sag skal have patent på regnbuefarven. Der har da været regnbuer siden Odin og Thor. Hvis jeg vinder i aften, vil jeg da også køre denne her (V-tegn, red.). Så er jeg ligeglad med, om Paludan har brugt den. Vi må deles om det, der er, slutter han af.

Senere på aftenen kunne Anders Matthesen stille op på scenen og lade sig hylde. Han vandt nemlig prisen som årets bedste danske komiker for tredje gang siden 2009.

Zulu Comedy Galla vises på TV2 ZULU søndag klokken 21.00.