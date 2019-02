Så du Gina i 'X Factor'? Her har du set hende før

Det er faktisk fjerde gang, at sanglærken stiller op i en talentkonkurrence

Sjældent har man set Thomas Blachman tøve så meget.

I fredagens afsluttende '5 Chair Challenge' skulle Blachmans +23-kategori barberes ned til fem deltagere. Blandt de, der gik videre, var 43-årige Gina Michaells, der fik folk i salen til at rejse sig og klappe i begejstring.

Men faktisk er 'X Factor' ikke det første tv-program Gina Michaells stiller op i. Tværtimod. Hun er en garvet talentkonkurrence-deltager, som både har stillet op i 'Norge har Talent', 'Danmark har Talent' og såmænd 'All Together Now' på Kanal 5, hvor hun nåede finalen.

- 'Norge har Talent' er efterhånden lang tid siden. Men jeg gør det, fordi vi er meget musikalske i min familie. Også børnene. Nogle synger, andre spiller musik. Jeg håber, at der er nogen i musikindustrien, der opdager, at jeg kan synge og måske vil hjælpe mig, så jeg får en chance inden for musikken i Danmark. Det er min drøm, siger Gina Michaells.

Hun er nu videre til bootcampen, som er sidste stop inden liveshowsene. Det skete på et hængende hår, hvor Thomas Blachman måtte forlade lokalet, fordi han skulle samle sig og finde ud af, om Gina skulle have en plads videre eller ej. Han tøvede, som man sjældent har set ham før.

- Jeg er nødt til at gå i en anden retning end mine to kolleger gør. Jeg bliver nødt til at sende.... fuck... og det er virkelig, virkelig ikke nemt. Det er virkelig ikke nemt, sagde Thomas Blachman, inden han sendte deltageren Kasper ud af programmet og gav Gina hans stol.

Det var nervepirrende at sidde på skamlen og afvente, fortæller Gina Michaells. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Rystede over det hele

Imens dramaet udspillede sig, stod Gina og blomstrede på scenen.

- Jeg var helt vildt nervøs, da han forlod lokalet. Jeg vidste ikke, om jeg skulle blive stående, sætte mig ned eller gå ud. Det var en kritisk situation for mig, fordi jeg ikke vidste, om jeg ville få en plads. Jeg risikerede jo at ryge ud. Jeg var så nervøs, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg rystede over det hele, siger Gina Michaells.

- Hvad tænkte du om, at Blachman bare forlod lokalet og lod dig stå deroppe?

- Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg tænkte. Jeg kan ikke huske så meget fra det. Måske fordi jeg var så nervøs, griner hun.

Nervøsiteten blev dog kun værre, da hun fik stolen og kunne se den ene konkurrent efter den anden entrere scenen i forsøget på at stjæle en stol.

- Der var jeg faktisk mere nervøs. Jeg var virkeligt nervøs, indtil det sluttede, siger hun.

Gina har optrådt som sangerinde i flere asiatiske lande, hvor hun sang på hoteller, og hun tog siden til Grønland, hvor hun arbejdede som stuepige om dagen og sangerinde på et hotel om aftenen. Det var her, at hun mødte sin danske mand.

Nu kan han sidde og følge Gina Michaells fredag efter fredag. Hvordan det går hende videre i programmet kan ses om fredagen på TV2.