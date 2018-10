Så du 'Midt om natten' i tv? Her er replikken han igen og igen konfronteres med

Navnet Allan Olsen er forholdsvist anonymt, men kalder man i stedet manden bag navnet for Spacy, så ved næsten alle i Danmark, hvem der er tale om.

58-årige Allan Olsen spillede i 1984 rollen som Spacy, det var ham der tog den ud i det blå, i filmen 'Midt om natten'.

Det er 34 år siden, at den ikoniske rolle døde i et skur i Sydhavnen med en sprøjte i armen. Men Allan Olsen oplever stadig, at folk råber efter ham 'Hva så' Spacy, din gamle tårnspringer'.

Replikken kommer oprindeligt fra Arnold, spillet af Erik Clausen, da Spacy dukker op efter en længere indlæggelse, fordi han sprang ud fra femte sal for at undgå politiet.

- Jeg bliver hele tiden konfronteret med de roller, jeg har spillet. Det skete så sent som i dag. Det er jo en del af det at have spillet sådan nogle roller, fortæller Allan Olsen til Ekstra Bladet.

'Midt om natten' har udover et soundtrack, de fleste kan synge med på, også nogle replikker man sjældent glemmer. Der iblandt kommentaren om tårnspringeren Spacy.

Sensation: Kim Larsen udgiver sine erindringer

Artiklen fortsætter under billedet.

Allan Olsen var 24 år gammel, da 'Midt om natten' fik premiere i 1984. Foto: Rolf Konow.

Befri dit liv

I dag arbejder Allan Olsen stadig som skuespiller, men han arbejder også som misbrugskonsulent i Vestre Fængsel. Selv i fængselsmiljøet kan han ikke slippe for at høre om de ting, som Spacy sagde og gjorde i 'Midt om natten'.

I filmen skriver Spacy på et tidspunkt 'Befri dit liv' på husmuren til den bygning, som den brogede flok af BZ'ere har besat. Han skriver det, imens politiet forklarer til Erik Clausens karakter, Arnold, at huset skal rømmes.

I dag har de tre små ord stadig en stor betydning, for skuespilleren hører dem ofte fra de indsatte, han møder på sit arbejde.

- I fængslet er der jævnligt nogen, der viser mig deres tatoveringer af drabelige dødningehoveder, hvor der står 'Befri dit liv' inde i, griner Allan Olsen.

Men det er ikke kun de indsattes kroppe, der bliver foreviget med ordene. Skuespilleren kan fortælle om indsatte, som i 80'erne var med til at pynte murene i landets arresthuse med citatet fra filmen.

- Jeg tænker, at der var lidt mere frie tøjler i fængslerne i 1980'erne, når de indsatte fortæller, at de fik lov til at skrive det på murene i Helsingør arrest, siger Allan Olsen.

Ikke en børnefilm

Det er ikke kun voksne, der har haft glæde at se 'Midt om natten'. Allan Olsen er overrasket over, hvor mange børn der i dag kender ham som Spacy fra den over 30 år gamle film.

Oftest er det børnenes forældre, som afslører, at den 58-årige skuespiller er ham, der sprang ud fra femte sal.

- Når det sker, så spørger jeg dem, hvor gamle de er. Hvis de er unge, så siger jeg gerne 'har du virkelig set 'Midt om natten'?. Det må du ikke, den er jo forbudt for børn. Var den ikke vildt uhyggelig?' Ofte svarer de, at den var skræmmende, og så siger jeg til dem, at de skulle have ventet, til de blev ældre, siger Allan Olsen.

Skuespilleren synes ikke, at den gamle film med Kim Larsen og Erik Clausen i hovedrollerne er en, som børn skal se, da den ikke er lavet til et yngre publikum.

- Jeg synes ikke, at en ni-årig skal se 'Midt om natten', det er jo ikke en familiefilm. Eller det er det jo, for der er meget god musik, men den svinger også over til at blive en brutal historie, når rockerne dukker op og den bliver voldelig. Der er også mig som narkomanen, der dør, fortæller Allan Olsen.

Se også: Vanvid! Død Larsen i historisk triumf

Inspireret af Gasolin'

Skuespilleren og misbrugskonsulenten tøver ikke med at kalde den afdøde nationalskjald Kim Larsen for en inspiration.

- Han blev en rollemodel, for jeg boede på Christianshavn i 10 år, der synes jeg, at hele den måde Gasolin’ var på med det solidariske, det med at dele pengene og sådan noget, var fantastisk, siger Allan Olsen.

Det med at være solidarisk, når det kommer til at dele penge, er noget, som skuespilleren tog med sig, da han i starten af 90'erne var tilknyttet Mogenstrup Kros revy, hvor han opnåede æren at kunne kalde sig for revydirektør.

- Vi lavede en Gasolin'-model, hvor vi sagde, vi har nogle udgifter og indtægter, så deler vi i porten. De fem skuespillere på scenen, de deler billetindtægterne. På den måde tjente de gode penge, og havde jeg gjort det på en anden måde, så ville jeg have tjent nogle gode penge, forklarer Allan Olsen.

Idéen med, at skuespillerne skulle dele penge imellem sig, havde den fordel, at ingen bare lænede sig tilbage og ikke ydede sit bedste.

- Det var en god måde at gøre det på, for man fik en fællesskabsånd på projektet. Man fik loyale og arbejdsomme kollegaer, der havde et fælles mål. De var ikke bare ansatte, de havde også noget på spil. Det lærte jeg af Gasolin’ og Kim Larsen, afslutter Allan Olsen.

Kim Larsen-video går pludseligt viralt - i udlandet

Se også: Falsk Kim Larsen-hyldest cirkulerer: - Det er vildt irriterende