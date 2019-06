Så meget har jeg taget på

Der blev ikke sparret på noget, da Geggo og Cengiz for et par uger siden forlod Danmark til fordel for solrige Miami i USA, hvor de holdt deres bryllupsrejse.

Her nød familien blandt andet livet på det femstjernede luksushotel Fontainebleau, der kan bryste sig af at have en af de absolut bedste beliggenheder på Miami Beach i Florida.

Til enhver god ferie hører selvfølgelig også lækker mad, og det har de to tilsyneladende nydt godt af undervejs på turen.

I hvert fald hvis man spørger Geggo.

- Der var rigtig meget god mad, alt for meget! Jeg tog syv kilo på på 14 dage, det er eddermame godt klaret, siger Geggo til Realityportalen og understreger, at hun nu skal i gang med at træne for at smide de overflødige kilo igen.

Geggo og Cengiz blev gift ved et storstilet bryllup på Kokkedal Slot. Foto: Jonas Olufson

Usædvanlig bryllupsrejse

Ifølge Geggo var deres bryllupsrejse en anelse atypisk. De valgte nemlig at tage deres lille datter, Alba, med, og derfor bød meget af ferien også på lange ophold i Disney World.

– Den (bryllupsrejsen, red.) var måske nok lidt usædvanlig. Når de fleste tager på bryllupsrejse, så skal der være blåt vand, afslapning, ingen børn og masser af champagne og drinks. Men vi endte i Disney World og boede der. Men det er bare sådan, vi bedst kan lide det. Vi var først i Miami – der var det meget by, hygge, shopping og stadig afslapning, og så endte vi i Disney World i Orlando, siger Geggo til Realityportalen.

Geggo har tidligere ærligt fortalt om, at hun efter sin graviditet med parrets datter, Alba, tog 30 kilo på, og at hun derfor har kæmpet for at tabe sig siden.

'Jeg har faktisk siden start-januar tabt mig otte kilo', har hun tidligere fortalt på sin Instagram.

'Og så kan man sige: Er det ikke deprimerende at se første afsnit af 'Familien fra Bryggen', hvor du jo... Hvad skal man sige, har lidt ekstra kagedej på kroppen? Næ, jeg har været grimmere i programmet. Jeg har været en del grimmere. Kæft, hvor har jeg egentlig været grim nogle gange i 'Familien fra Bryggen', har hun tidligere fortalt til sine følgere på Instagram.

Geggo og Cengiz fik for tre år siden deres første barn, datteren Alba. Foto: Jonas Olufson

Træning og sund kost

'Bryggen'-stjernen har på de sociale medier heller ikke lagt skjul på, at hun er glad for mad, og at hendes vægt derfor til tider svinger.

'Jeg har da taget lidt på, det har jeg! Sommeren har været ekstra god ved mig i år (okay, okay, jeg har været lidt for god ved mig SELV... Elsker mad...)', forklarede hun.

Ifølge Geggo har hun før haft held med at tabe sig ved at skære ned for sukkeret og træne en del:

'Jeg ville ønske, jeg kunne komme med et eller andet helt vildt klogt og smart og blogger/influencer-agtigt, men mit bedste råd er at cutte sukker og for mange kulhydrater. Det er det, jeg har gjort i hvert fald og så bare træne', har Geggo tidligere fortalt på sin Instagram-profil.

Danskerne vil kunne følge en del af parrets bryllupsrejse på tæt hold, når TV3 sender den nye sæson af 'Familien fra Bryggen'. Hvornår den løber over skærmen på TV3 vides endnu ikke.