Så vildt var Geggos bryllup!

Man skal ikke have set meget af 'Familien fra Bryggen' for at konstatere, at det ikke er en helt almindelig familie, der portrætteres i TV3's succesfulde realityserie.

Derfor kommer det nok heller ikke bag på nogen, at lørdagens stort anlagte bryllup på Kokkedal Slot i Nordsjælland fik så hatten ikke bare passede, men blæste fuldstændigt af.

Her ankommer Geggo i limousine. Video: Nanna Bay Madsen

Geggo, Cengiz og har ikke delt billeder og videoer fra den store dag - sandsynligvis fordi festen skal gemmes til TV3, der har lovet, at der på torsdag vil blive vist reportage fra årets realitybryllup.

Linse har dog på sin Instagram-profil delt billeder og videoer fra festen, hvor hun takker for en fantastisk og vidunderlig fest.

Det er dog ikke alle, der har kunnet holde kortene tæt ind til kroppen, så hvis man kigger lidt rundt på Instagram, er det ikke svært at danne sig et ret godt indtryk af, hvor vild festen var.

Blandt andet blev der leveret sushi via helikopter.

En del af den musikalske underholdning ved festen blev leveret af en af dette års 'X Factor'-profiler Patrick Smith, der takkede for de mange smukke ord, han havde fået med på vejen på Instagram af Geggo, inden han blev 'smidt ud, forrådt og bedraget', som han sagde med et glimt i øjet, hvortil Geggo sagde: 'Jeg er din største fan'.

Aftenen bød desuden på et storstilet ild- og fyrværkerishow med dunkende bas og høj musik, der ser ud til snildt at kunne konkurrere med Tivoli.

Som Ekstra Bladet lørdag kunne fortælle blev der fragtet et massivt mobildiskotek til Kokkedal Slot, og at dømme efter videoer fra festen blev det blandt andet benyttet til at levere tonerne til en imponerende, koreograferet danserutine fremført af Geggo og Cengiz, der gav den gas på dansegulvet til tonerne af blandt andet MC Hammers 'U Can't Touch This', James Browns 'I Feel Good' og sangen 'Greased Lightnin' fra musicalen 'Grease'.

Kokkedal Slot er booket til det store bryllup hele weekenden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tidligere på dagen var Geggo ankommet til slottet i en stor, hvid limousine, hvorefter hun blev ført op til tonerne af strygere. Efterfølgende fik musikken fuld gas med sangen 'Shut up and dance'.

Geggo og Cengiz blev gift i Las Vegas for to år siden og i går i Kokkedal. Foto: Jonas Olufson

Anden gang er lykkens gang

Geggo og Cengiz blev allerede mand og kone for to år siden i Las Vegas, men det har dog hele tiden været meningen, at de også skulle giftes i Danmark.

For nylig kom det frem, at deres amerikanske vielse ikke er gyldig herhjemme.

- Vi fik aldrig afleveret papirerne efter vores bryllup i Las Vegas på kommunen herhjemme inden for tidsfristen, forklarede 29-årige Geggo til Billed-Bladet for nyligt.

Indtil for nylig drev de skønhedssalonen La Lotus på Amagerbrogade i København, men parret valgte at lukke salonen 1. april i år.

I den nye sæson af 'Familien fra Bryggen' har man kunnet følge parrets bryllupsplaner. Sidste afsnit i denne omgang bliver sendt torsdag 2. maj.