Sådan døde legendarisk DR-chef

Mogens Vemmer, manden der som mangeårig chef for Børne- og Ungdomsafdelingen i Danmarks Radio har givet de yngste seere tv-venner som ’Bamse og Kylling’ og ’Kaj og Andrea’, er død blot to dage før sin 85 års fødselsdag efter længere tids sygdom.



Takket være Mogens Vemmer er ’Bamse og Kylling’ og ’Kaj og Andrea’ i dag en del af de fleste danske børns univers. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

Hans svoger, Søren Hauch-Fausbøll, der for de fleste også er identisk med ’indmaden’ i den elskede Bamse, fortæller, at Mogens Vemmer natten til onsdag sov stille ind på Sankt Lukas Stiftelsens hospice omgivet af sin hustru, Katrine Hauch-Fausbøll, og parrets børn.





Katrine Hauch-Fausbøll var ved sin mands side, da han døde natten til onsdag. Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix

Lige så elsket Mogens Vemmer var af de yngste seere, lige så kontroversiel var han i visse politiske kredse.

Blandt andet blev han anklaget for at være en rød lejesvend, der indoktrinerede det unge publikum.

– Mogens har betydet rigtig meget for mig – ikke bare på grund af min rolle som Bamse, som jo har været en del af mit liv i 38 år, men også fordi han jo var min søsters mand. Et menneske, jeg har kendt det meste af mit liv, siger Søren Hauch-Fausbøll, der fik beskeden om sin svogers død under et hospitalsklovns-seminar.

Godt han fik fred

– Det var godt, han fik fred. Han har ikke haft det godt de seneste to år, og han har haft mange smerter, fortæller Søren Hauch-Fausbøll.



Søren Hauch-Fausbøll med sin søster og svoger. Foto: Klavs Bo Christensen/Ritzau Scanpix

Han tilføjer, at Mogens Vemmer tilbragte de sidste to uger af sit liv på hospice.

– Det blev en god oplevelse for alle. Personalet har været fantastiske.

Familien har endnu ikke taget stilling til, hvor og hvornår der bliver sagt endeligt farvel til Mogens Vemmer.