Sådan har du aldrig set Jes Dorph før: - Hvad fanden har jeg rodet mig ud i?

Vi er vant til at se tv-værten Jes Dorph-Pedersen i pæn skjorte og blazer, når han byder velkommen til 'Go' Aften Danmark'.

Men onsdag aften havde han i den grad skiftet garderobe, da han medvirkede i Danish Rainbow Awards i Cirkusbygningen i København, hvor han skulle han overrække årets kulturpris.

For da han ankom på scenen, var det som drag queen iført stiletter, pailletkjole og lang blond paryk.

Mere diversitet

Det underholdende indslag skulle ifølge Jes Dorph være med til at skabe mere fokus på LGBT-personer i tv-branchen.

- Da jeg blev spurgt, om jeg ville overrække en pris iført drag-tøj i Cirkusbygningen, skulle jeg lige tænke mig lidt om. Men jeg sagde hurtigt ja tak. I virkeligheden var pointen at vise, at der skal være mere diversitet i LGBT-stoffet i medierne. Derfor var det også sjovt med en drag queen som tv-vært på 'Go' Aften Danmark'.

Selvom den 60-årige tv-vært hurtigt var med på ideen, havde han da et par overvejelser.

- Min første tanke var: 'Wow, skal jeg optræde i dametøj offentligt? Hvor meget opmærksomhed kan det mon give?'

- Jeg var i tvivl, om jeg ville synes, at det var fedt, at der lå et billede i arkivet for evigt af mig i dametøj. Men så blev jeg enig med mig selv om, at det egentlig var noget pjat at tænke sådan, forklarer han.

Jesp Dorph synes, at det var en fed oplevelse at optræde som Drag. Foto: Martin Sylvest

- Det at være drag er en kunstart. Det er en måde at optræde på, som i virkeligheden ikke har noget med seksualitet at gøre overhovedet.

Det er ikke første gang, at tv-værten springer ud i en udklædning, men det var altså første gang, at det var dametøj, han skulle i.

-Jeg har allerede igennem min tv-karriere optrådt i mange forskellige kostumer. Så hvis jeg sagde nej til at klæde mig ud i dametøj, så skulle det jo være med argumentet om, at der var noget forkert ved det - og det er der altså ikke, slår Jes Dorph fast.

Nervøs inden showstart

Selvom Jes Dorph er glad for, at han kastede sig ud i projektet, indrømmer han blankt, at han nåede at blive noget nervøs, inden han skulle på.

- Da jeg sætter mig i sminkestolen, to timer inden jeg skal på, tænkte jeg: 'Hvad fanden har jeg rodet mig ud i)', men der var heldigvis så god stemning, at det hurtigt gik over. Jeg mærkede dog nerverne lige inden, at jeg skulle gå på. Der huskede jeg på, at kronprinsessen var der, og det gjorde mig da lidt nervøs, indrømmer han.

Det hele gik dog over al forventning.

- Det var en udfordring at være på hæl. Heldigvis havde jeg fået gode råd fra min kæreste. Hun sagde bare, at jeg ikke måtte svinge med armene, men i stedet skulle bruge mine hofter, og jeg tror det gik bedre end frygtet, griner Jes Dorph.