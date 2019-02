Sådan har du aldrig set 'Tøffe'

Stig Tøfting



- Født 14. august 1969 i Århus

- Bor i Hørning ved Århus med sin kone Betiina og deres tre børn

- Mistede i 2003 sin 22 dage gamle søn Jon, som døde af meningitis

- Startede sin professionelle fodboldkarriere i AGF i 1989

- Skiftede i 1993 til Hamburger SV

- Levede frem til 2005 en omskiftelig tilværelse mellem tyske, danske, engelsk, svenske klubber, før han i 2005 underskrev sin sidste spillerkontrakt med Randers FC

- Sluttede sin aktive karriere som 38-årig 1. december 2007 som den hidtil ældste markspiller i Superligaen

- Debuterede på landsholdet 30. januar 1993

- Har spillet 41 landskampe og scoret to mål

- Deltog i to EM- og to VM-slutrunder

- Kælenavne Tøffe, Plæneklipperen

- Var Fra 2007-2009 assisterende træner hos Randers FC

- Udgav i 2005 selvbiografien 'No Regrets'

- Uden for banen: Fik 20 dages betinget fængsel for vold i 1999. Idømmes tre år senere en dom på fire måneders fængsel for at overfalde bestyreren af Café Ketchup under landsholdsfest. I 2004 blev Tøfting anmeldt for vold efter en episode i trafikken i Århus. Samme år fyres han i AGF, da han kommer op at slås med en medspiller under en julefrokost.