Sådan har du aldrig set TV2-værten før

Skru tiden tilbage Aqua, kulørte joggingjakker og dogmefilm.

Den 40-årige tv-vært Lene Beier har delt et billede fra slut-90’erne, hvor hun naturligt nok ser noget anderledes ud, end hun gør i dag.

- Det var en veninde, der fandt det i arkiverne, og jeg synes, at det var ret sjovt, fordi det var fastelavn, siger Lene Beier.

- Det er taget, efter jeg kom til København, i 1999, tror jeg. Jeg var lige flyttet herover, og det er min daværende kæreste, der er i udkanten af billedet.

Kæmpe, krøllet hår

Lene Beier fortæller, at hun har haft mange underlige frisurer og hårfarver i sit liv, men det krøllede hår har altid været noget specielt, fastslås det.

- Man har jo altid haft drømme om at have sådan et kæmpe, krøllet hår, og jeg tror også, at det er derfor, jeg endte med at se sådan ud på billedet, siger hun.

- Det er så noget, der er flettet på. Det var meget moderne der i slutningen af 90’erne. Jeg har også prøvet at få det flettet på i mørkt, uddyber Lene Beier.

Lene Beier har haft en del forskellige frisurer gennem tiden. Foto: Privat

I dag er Lene Beier korthåret og styrer showet i tv-programmet ’Landmand søger kærlighed’. TV har dog ikke altid været hendes levebrød.

Hun er uddannet folkeskolelærer og har desuden arbejdet et hav af steder.

- Jeg har altid vidst, at jeg godt kunne lide formidling, og det var nok derfor, at jeg begyndte med at arbejde på en folkeskole.

Hun husker sin ungdom som en med fest og farver, men også hårdt arbejde. I perioden, hvor billedet blev taget, sparede hun op til en jordomrejse, og den kostede knaster.

- Selvom jeg gik meget ud i den periode, arbejdede jeg også hårdt. Blandt andet i et bowlingcenter og på en skole som fast vikar og en restaurant.

