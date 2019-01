Sådan har du aldrig set 'X Factor'-stjernen: Fanget i hed flirt

Der var kærlighed i luften, da Sigmund Trondheim fra 'X Factor' deltog i efterfesten til Reality Awards 2019 på Docken i Københavns Nordhavn fredag aften.

Her dansede han tæt og kyssede hedt med en ung fyr.

Du kan se øjeblikket i videoen herover.

På den røde løber forud for efterfesten havde Sigmund Trondheim da også hemmelighedsfuldt givet udtryk for, at der var en bestemt person, han gerne ville møde til Reality Awards.

- Der er måske en, jeg gerne vil score. Who knows, sagde han med et grin.

Aktuel med dokumentar

Sigmund Trondheim er lige nu aktuel med en dokumentarserie på DR3, der går under navnet 'Kommer Sigmund i helvede?'.

I serien fortæller han blandt andet, at han aldrig før har haft sex, og at han - indtil dokumentarens begyndelse - aldrig har kysset med en fyr. Det har så tilsyneladende ændret sig nu.

At være med i dokumentaren har da også sat skub i Sigmund Trondheims kærlighedsliv.

- Det er gået vildt godt med dokumentaren. Jeg har virkelig lært at finde mig selv, og hvem jeg er. Jeg har lært at elske mig selv, og jeg er virkelig kommet ud i miljøet og har fundet mange fantastiske dates og har mødt mange fantastiske mennesker, siger han til Ekstra Bladet.

Mange potentielle kærester

Den tidligere 'X Factor'-deltager har dog endnu ikke fundet den eneste ene endnu.

- Jeg tror ikke, at jeg har fundet kærligheden endnu. Men jeg har i hvert fald fundet kærligheden til mig selv. Og jeg er tit sådan: If you can't love yourself, how are you gonna love someone ells?Jeg har fundet så mange gode venner og potentielle kærester på det seneste, siger han med et smil.

Hvem ved - måske fyren på videoen er en potentiel kæreste?