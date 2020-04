Sådan hylder de kendte dronningen

I dag, torsdag 16. april, fylder dronning Margrethe 80 år, og selvom hun har aflyst fejringen af sin fødselsdag, har danskerne rundt omkring i landet fejret dronningen - sammen hver for sig.

Tidligere torsdag var der fælles fødselsdagssang, hvor danskerne sammen kunne synge for dronningen. Da den sidste fællessang, 'Papirsklip' af Kim Larsen, blev sunget, kom dronningen ud foran Fredensborg Slot og vinkede til alle, der var mødt op.

Ekstra Bladet har været i kontakt med nogle af de kendte danskere, der har lavet en særlig hyldest til dronningen.

- Hun er enormt aktiv kulturelt

Martin Brygmann skulle rigtig have medvirket i et af de mange aflyste shows i forbindelse med fejringen af dronningen.

Ifølge Martin Brygmann er dronningen mere end bare en dronning. Hun er et menneske, der interesserer sig for sine omgivelser.

Som en hyldest til dronningen har han lavet en sang til melodien 'Dancing Queen' fra den svenske popgruppe Abba, der beskriver dronningen.

- Hun er enormt aktiv kulturelt og kunstnerisk. Hun laver mange ting, vi ikke tænker over. Det er i virkeligheden ret fedt, at hun er så kultur- og arkæologi-interesseret, siger Martin Brygmann til Ekstra Bladet og forsætter:

- Det er vores dronning. Det er ikke hver dag, hun fylder 80 år. Jeg ville gerne lave noget godt til hende, og jeg ville gerne have, at hun blev glad, hvis hun hørte sangen.

Martin Brygmann har for nogle år siden optrådt for dronningen, da Gigtforeningen fyldte 70 år. Her optrådte han som 'Todd', hvor dronningen sad på forreste række.

- Det syntes hun var meget morsomt. Der kom nogle særlige nerver på, men jeg ville bare gøre det, jeg plejer. Man må endelige ikke glemme, hvad det handler om, fordi man optræder for kongehuset, siger Martin Brygmann.

- Hun inspirerer folket

Louise Dorph Houvenaeghel har som en hyldest til dronningen malet et portræt af hende, der er inspireret af dronningens mange væremåder.

- Hun er selvfølgelig født til en rolle, hun skal varetage, hvilket hun gør rigtig fint. Samtidig er hun kunstner, og at være kunstner er ikke bare noget, man beslutter sig for. Det er noget, man er. Det er helt tydeligt, at hun ikke kan lade være med at være sanselig og skabende, siger hun.

Ifølge Louise Dorph Houvenaeghel er dronningen på en måde blevet det kreative og skabende væsen, hun inspirerer danskerne til at være. Hun er selv meget fascineret af dronningens kreative sind, og hun kan selv nikke genkendende til det at være kreativ.

- Jeg kender til den stærke følelse for kunst, hvor det at skabe er så inspirerende. Hun inspirerer folket til, at det unyttige er rigtig sundt for sjælen. I den her svære tid er hun mere aktuel og gør noget mere unyttigt end før, siger Louise Dorph Houvenaeghel.

- Jeg er royalist

Forsangeren Johnny Hansen fra Kandis har i anledningen af dronningens fødselsdag skrevet en sang med titlen 'Kronen på værket', der hylder dronningen og kongeriget.

- Jeg sad og tænkte på vores hyggelige lille land og det her eventyragtig kongerige, vi har i Danmark, siger Johnny Hansen.

Forsangeren i Kandis, Johnny Hansen, har i forbindelse med dronningens fødselsdag skrevet en sang. Foto: Ole Frederiksen/Ritzau Scanpix

Kandis-forsangeren drømmer om, at han en dag kan få lov til at spille for dronningen.

- Jeg er royalist. Jeg har respekt for kongehuset. Jeg synes, de repræsenterer vores land rigtig godt. Det er hyggeligt med monarkiet og det kongerige, vi har. Det er de danske værdier, der gør vores land hyggeligt, og de værdier skal vi værne omkring, siger Johnny Hansen.

Johnny Hansens sang kan høres i radioen og på hans Facebook-profil her

- Vi vil gerne hylde dronningen

I anledningen af dronning Margrethes 80-års fødselsdag har den danske designer og moderedaktør Jim Lyngvild i samarbejde med grafikeren Joachim Jensen også valgt at hylde dronningen med en helt særlig gave.

- Vi vil gerne hylde dronningen og hendes fødselsdag. Min og Joachims gave til dronningen er en buste af Mary og en buste af Frederik, siger Jim Lyngvild til Ekstra Bladet.

Jim Lyngvild og hans fødselsdagsgave til dronningen. Foto: Jim Lyngvild

Jim Lyngvild er selv meget betaget af dronning Margrethe og hendes måde at være på.

- Jeg synes, hun er en god repræsentant for landet. Hun er kreativ og spændende, og hun er klog. Hver gang hun udtaler sig, så udtaler hun sig fuldstændig forbilledligt - også når hun skælder os ud, så er hun spot on.

