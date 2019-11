Sådan klarer Pyrus sig efter spritdom

– Intet er så galt, at det ikke er godt for noget, siger Jan Linnebjerg

Danmarks måske mest kendte nisse - Pyrus alias 59-årige Jan Linnebjerg - blev i august frakendt sit kørekort i tre år på grund af spritkørsel.

- Har din spritdom haft indflydelse på dine arrangementer – altså har du fået mindre at lave op til jul i år?

– Det vil jeg nu ikke sige. Det er jo sidste runde, så der er rimelig rift om Pyrus, siger Jan Linnebjerg til Ekstra Bladet, der allerede sidste år meddelte, at han agtede at sende den populære nisse på pension efter denne sæson, som i øvrigt er nummer 25.

I september fortalte han åbent i TV3-programmet ’Til middag hos ...’ om sine alkoholproblemer:

- Jeg har et alkoholproblem. Ikke sådan i hverdagen, men jeg er vel det, man kalder kvartalsdranker, sagde han i programmet.

Men dette problem har altså ikke påvirket efterspørgslen på at møde den kække nisse. Frem til jul skal Jan Linnebjerg ud med nissehuen omkring 30 gange, fortæller han og tilføjer, at Pyrus sågar også er på arbejde på selve juleaftensdag.

Jan Linnebjergs hustru, Karen, er chauffør, når han skal rundt i landet. Foto: Mogens Flindt

- Uden at vade i det må det være besværligt at optræde over det ganske land, når du ikke må køre bil, for jeg går ikke ud fra, at du har en kane med rensdyr?

– Jo, næsten. Min kone kører mig. Hun er min lille nissehjælper, og det er dejligt. Vi får en masse kvalitetstid sammen, når vi er på landevejen, og også nogle hyggelige hotelovernatninger. Så du kan sige, at intet er så galt, at det ikke er godt for noget, siger han.

