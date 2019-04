Sådan scorede Karsten Janni: Målrettet jagt

9. april kunne Ree-parret fejre fire års bryllupsdag, men Karsten måtte kæmpe for at få sin Janni

Det lå ikke lige frem i kortene, at Karsten og Janni Ree skulle have hinanden. Hun var forlovet og skulle giftes, og han var i et forhold med speedsnakkeren Lotte Heise, da det pludselig slog gnister mellem dem.

Til efteråret er det seks år siden, at Karsten Rees målrettede jagt på den tidligere Oddset-babe bar frugt. Det fortæller Janni Ree i det nyeste afsnit af podcasten sladderkongen.dk.

Janni Ree rammes af fordomme: Folk tror, jeg er ude efter hans penge

- Det er bestemt ikke mig, der har rendt efter Karsten, det er ham, der har jagtet mig, siger Janni Ree i podcasten, hvor hun fortæller, at jagten startede et halvt års tid, før det bogstaveligt talt lykkedes Karsten Ree at få nedlagt sit bytte.

Karsten var ikke i tvivl. Han ville have Janni. Foto: Tariq Mikkel Khan

I januar måned 2012 fik Karsten en ven til at ringe til Janni for at invitere hende med til Caribien. Hun afslog, da hun var i et forhold. Vennen gav ikke sådan op ikke og tilbød hende en time til at tænke over det.

- Han kan ringe om en time alt det, han vil, for svaret der vil også være nej, siger Janni Ree i podcasten.

Hun holdt fast i sin beslutning, men nogle måneder efter mødtes Karsten og Janni tilfældigt til en privat fest.

- Der sidder vi bare og har en hyggelig aften taler fint, og der sker heller ikke noget. Først den 7. september til Amin Jensens jubilæumsshow, hvor vi begge to faktisk er med, der siger det bang! Og så har vi været sammen lige siden - og det er altså snart seks år siden, siger Janni Ree.

- Ingen af os er så komplicerede. Derfor tror jeg, at vi har det så godt sammen, siger Janni Ree. Foto: Tariq Mikkel Khan

Efter Amin Jensens show tager de hjem til en af Karstens venner, der har en bar. Pludselig er alle andre gået i seng, og de to er nu helt alene til tonerne af Julio Iglesias. Efter timers samtale ender Karsten og Janni med at overnatte sammen, som hun kalder det, inden hun indrømmer, at parret faktisk havde sex på første date.

Hun var overbevist om, at det bare var det, for ud over aldersforskellen på de 25 år, der er mellem dem, havde hun også en retssag, der ventede hende. Men Karsten holdt fast og gjorde det forbi med Lotte Heise.

Av! Ree river sig: Bruger formue på denne gave til Janni

- Det var en turbulent tid, men også en dejlig tid fordi vi var forelskede, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at hun især faldt for Karstens humor og hans charme.

- Og så betød det virkelig noget, at jeg kunne mærke, at han ville mig, selvom jeg stod midt i retssagen. Han passede på mig - tog mig under sine vinger. Han var og er en rigtig mand på det punkt, siger hun.

Selv den dag da Janni ankom til afsoning i Horserød var det med Karsten ved sin side. Foto: Mogens Flindt

Det var ikke kun, når parret var alene, Karsten Ree viste sin opbakning til Janni. Under hendes retssag mødte han op i retten hver dag.

- Jeg var bange. Og det så jo ikke kønt ud, at jeg kom i retten med en ældre mand. Men Karsten var ligeglad, han var der bare for mig, siger Janni Ree til Ekstra Bladet.

Allerede omkring årsskiftet flyttede hun permanent ind på Vedbæklund.

- Jeg var der allerede det meste af tiden. Sådan er det, når man er forelsket. Så vil man bare være sammen hele tiden, og det har vi så været lige siden, siger Janni Ree, der 7. september kan fejre syvårsdag med sin Karsten.

