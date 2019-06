Sådan stemmer de kendte

Halvdelen af valgdagen er gået, og har du endnu ikke været ude for at gøre din borgerpligt, kan du nå det endnu.

Du kan også nå at hente lidt inspiration blandt kendte danskere, der har fortalt, hvor de har sat deres kryds på denne demokratiets festdag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mads 'Blærerøv' Christensen

Mads 'Blærerøv' Christensen sætter sit kryds ved Liberal Alliance. Foto: Jan Sommer

Den kendte mode- og livsstilsekspert stemte på Liberal Alliance, sidst der var folketingsvalg, og Anders Samuelsens tropper får også hans stemme denne gang – om end lidt modvilligt.

- De får min stemme endnu en gang, men det er ikke med min helt gode vilje, da jeg ikke synes, de har leveret varen, siger Mads Christensen og tilføjer:

- Når de alligevel får min stemme, så er det, fordi jeg er stor modstander af overformynderi og stor tilhænger af personlig frihed og den liberale tankegang.

Uanset hvad det hele ender med, så mener han dog ikke, det kommer til at gøre den helt store forskel.

- Nu vinder Mette Frederiksen, men det kommer ikke til at ændre noget som helst. Egentlig er jeg modstander af demokratiet. En godhjertet fyrste eller en venligtsindet diktator ville klart være at foretrække, siger Mads Christensen med et glimt i øjet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Janni Ree

Forsidefruen er endt som sofavælger ved et uheld. Foto: Olivia Loftlund

'Forsidefrue' Janni Ree er meget pinligt berørt, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen. Hun har nemlig ikke fået sat sit kryds.

- Jeg er faktisk sofavælger for første gang nogensinde. Jeg er frygtelig ked af, og jeg har det så dårligt, fortæller hun skamfuldt.

Ree er på optagelser i udlandet og havde troet, at hun kunne nå at brevstemme mandag, men lørdag var sidste dag.

Hun havde dog også været meget i tvivl om, hvilket parti i blå blok der skulle have hendes stemme.

- Jeg har været meget skuffet over DF, som jeg stemte på sidst, så jeg havde overvejet de konservative for at holde lidt liv i dem - de er lidt ved dø, siger hun med et grin.

Men Pape og co. må kigge langt efter Janni Rees stemme. Hun fik heller ikke stemt til EP-valget, for der var hun også ude at rejse.

Se også: Janni Ree afslører: Fængslet var en feriekoloni

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Oliver Bjerrehuus

Den kendte bad boys søn, Oscar, fik ham overbevist om, hvor krydset skulle sættes. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Den tidligere topmodel, tv-personlighed og skuespiller Oliver Bjerrehuus har denne gang lyttet til sin søn og rettet sig efter hans gode råd, da krydset skulle sættes.

- Jeg har stemt på de radikale. Jeg står i en situation med en meget konservativ familie, nogle meget socialistiske venner og en søn, der gerne vil have en grøn verden, så det virkede som det mest fornuftige valg, siger Oliver Bjerrehuus til Ekstra Bladet.

Se også: Bjerrehuus' søn taler ud: Jeg vil ikke ende som min far

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mascha Vang

Den kendte blogger stemmer på Liberal Alliance. Foto: Olivia Loftlund

Den kendte blogger har tidligere fortalt, at hun har stemt på Liberal Alliance. I år er hun dog lidt i tvivl, om det er dem eller de konservative, der skal have hendes kryds.

'Jeg synes @konservativedk og @liberalalliance har de bedste værdier for Danmark. Velfærd er noget, man skaber ude i de danske virksomheder, hos dem, der får hjulene til at løbe rundt', skriver hun på sin Instagram-profil.

Mascha Vang afslører: Mit livs største kærlighedserklæring

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Umut Ra Sakarya

Kokken Umut Ra Sakarya, der er ejer af Guldkroen og netop har medvirket i DR-serien 'Tyrkersvin', kan ikke stemme i Danmark.

Men han synes også, at mange partier siger det samme.

- Jeg må ikke stemme i Danmark. Men jeg føler bare, at alle partierne siger det samme. Nogle er selvfølgelig mere vanvittige end andre. Jeg synes, at Alternativet, der gerne vil have en kødfri dag om ugen og taler om et slags utopi, er gode til at trække i den retning.

Se også: Tyrkersvinet fra DR: Jeg tror ikke på integration

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fie Laursen

Fie Laursen er selvstændig og vil gerne betale mindre i skat. Foto: Anthon Unger

Den kendte realitydeltager deler på sin story på Instagram, at hun har sat sit kryds ved Samuelsen og co.

- Det, der ville passe mig bedst, det ville være, hvis Liberal Alliance vandt, fordi jeg er selvstændig, og jeg føler, at jeg betaler alt for meget i skat, forklarer hun.

Fie Laursen latex-chokerer: Se billederne fra hendes vilde aften

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Silas Holst

Danseren sætter sit kryds ved de radikale. Foto: Henning Hjorth

Danseren Silas Holst stemmer på Radikale Venstre, fortæller han til B.T.

- De kæmper for, at der kan stå mere end to forældre på en dåbsattest til et barn, hvilken vil være en befrielse for en familie som min, forklarer han blandt andet med henvisning til, at han og eksmanden, Johannes Nymark, har to børn med veninden Louise Mahnkopf.

Se også: Revser TV2: De stjal min idé