Sådan tackler DR-værts mor hans homoseksualitet

Normalt kender vi 58-årige Souad Taha, som Abdel Aziz Mahmouds rummelige og forstående mor fra DR-programmet 'Familien fra Lærkevej'.

Nu har den kendte tv-vært skubbet sin mor i forgrunden, så hun kan fortælle hele Danmark historien om, hvordan hun endte i Danmark i 1984.

34 år efter taler Abdel og Souad ud om flugt fra krig, homoseksualitet, og om mange af de andre svære samtaler, voksne børn har med deres forældre.

De mange samtaler er nu udkommet i bogen 'Fra Libanon til Lærkevej - samtaler vi aldrig har haft', der er udgivet på Politikens Forlag.

Abdel og mor Souad har fået et endnu tættere bånd, efter de har haft de mange store, dybe og alvorlige samtaler med hinanden over et halvt år. Foto: Olivia Loftlund

Flugten fra israelerne

En af de svære samtaler, som Abdel og mor Souad har åbnet op for, er historien om dengang, hvor hun som 22-årig måtte flygte helt alene fra sin familie i Beirut i Libanon til Abu Dhabi, hvor hendes forlovede ventede.

Souad var lige blevet forlovet med Hamad, Abdels far, i starten af 80'erne. Dengang var Libanon, hvor de boede, ramt af krig og stridigheder. Familien, der oprindeligt var fra Palæstina, frygtede for deres liv, da israelere havde invaderet deres nye land.

Hamad nåede at flygte til Abu Dhabi, da israelerne gjorde deres indtog Libanon i 1982.

Derfor besluttede Souads forældre, at den unge kvinde skulle flygte, så hun kunne blive genforenet med Hamad. Flugten var farlig, for hvis Souad var blevet opdaget af de forkerte, så kunne det have fået fatale konsekvenser.

- Nogle gange har jeg tænkt på, om mine forældre overvejede, at jeg rent faktisk kunne blive kidnappet undervejs. Men det var ikke i deres tanker. De tænkte bare på, at jeg nok skulle klare flugten og komme frem til Hamad, så vi kunne være sammen, fortæller Souad til Ekstra Bladet.

Souad Taha måtte sy poser med guldsmykker ind i sine trusser og gemme passet i et pitabrød, da hun flygtede mod Syrien fra Libanon. Foto: Olivia Loftlund

Aldrig talt om det

Flugten fra Libanon har efterladt Souad med tanken om, hvorvidt hun gjorde det rigtige, da hun flygtede fra Beirut. Det har efterladt hende med dårlig samvittighed over, at hun efterlod sine forældre og søskende tilbage i Libanon.

- Jeg har aldrig talt med mine forældre om det. For da jeg endelig så dem igen efter mange år, så var det for en kort periode, og der ville jeg ikke tale med dem om, hvorfor de sendte mig afsted. Vi skulle hygge os og have kvalitetstid sammen.

Det er ikke kun forældrene, Souad aldrig har fortalt om flugten eller tiden derefter. Det er ikke fordi hun ikke har ville, men ingen har vist stor interesse for hendes fortælling.

- Der er aldrig nogensinde nogen, der har spurgt ind til min flugt fra Beirut. Hverken mine forældre, søskende, børn eller venner. Men det er ikke noget, jeg har tænkt over før, forklarer Souad.

Souad Taha er meget aktiv i arbejdet med at få integreret flygtninge i det danske samfund. For hende handler det om at integrere begge ens kulturer, så man både kan få smørrebrød og falafler. Foto: Olivia Loftlund

Homoseksualitet er ikke en sygdom

I 2016 sprang Abdel Aziz Mahmoud ud som homoseksuel foran hele Danmark i programmet 'Familien fra Lærkevej'. Da havde hans forældre haft en del år til at fordøje, at deres søn var homoseksuel, og hvad det egentlig var for noget.

- Vi undersøgte, hvad homoseksualitet er. For der er nogen, der tror, at det er et valg man tager, eller er en sygdom, der kan behandles. Det mig og Hamad, der står for familien. Vi skal samle familien med kærlighed, ellers bliver vi splittede, og det er vi ikke interesserede i, fortæller Souad.

I dag er den populære mor til Abdel en stor støtte, og hun hjælper gerne andre forældre med arabisk baggrund, hvis børn er sprunget ud som homoseksuelle.

- Der er ægte, oprigtig kærlighed og interesse i, at vi kommer ud af det på den anden side og gør det bedre. Det har vores familie gjort, og nu vil vi gerne sørge for, at andre også gør det, siger Souad.

Hun fortæller, at hun modtager mange beskeder på de sociale medier fra mødre i samme situation, som har fundet støtte og forståelse med deres børns seksualitet, efter Souad er stået frem.

