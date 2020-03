Sablet ned: - Det er okay

Morten Kjeldgaard tager ikke kritikken af 'Vild med dans - The Musical' specielt tungt

'Fladt', 'forvirrende', 'plattenslageri' og 'blottet for musikalitet og sjæl'.

Ovenstående er blot et udpluk af de hårde ord, som de danske anmeldere har haft at sige om 'Vild med dans - The Musical', som havde premiere i slutningen af februar.

En af de kendte danskere, der er med i musicalen, er Morten Kjeldgaard, der i flere år har været en af de professionelle dansere i 'Vild med dans' på TV2.

Han tager dog kritikken fra anmelderne med ophøjet ro.

- Hvordan har man det med det? Det har man det måske okay med. Det er okay, sagde han, da Ekstra Bladet mødte ham på den røde løber i forbindelse med gallapremiere på 'Den skaldede frisør - The Musical'.

- De få anmeldelser, jeg har set, der føler jeg ikke, at vi, eller at jeg personligt, bliver raget ned. Det er jo smag og behag. Og det er jo en forestilling, hvor det både kunne blive en dreng og en pige, ikke?, sagde han med et smil.

Morten Kjeldgaard (til venstre) sammen med sin kæreste, Frederik Haun. Foto: Mogens Flindt

Stolt og glad

Ifølge Morten Kjeldgaard er han selv tilfreds med, hvordan musicalen er skruet sammen.

- Nogen synes måske, at det var lidt noget rod, og andre synes, at det var rigtig godt, ikke?, sagde han og tilføjede:

- Jeg er selv stolt af det. Jeg synes, det er så fedt at lave det, og folk, der er med, er virkelig søde, så vi har en fest derude, og det er jo dejligt at møde alle folk derude bagefter, og de synes bare, det er mega fedt. Det er jo vigtigt. Og publikum er glade, når vi laver forestillingen. Så det varmer jo.

Musicalen, der tager udgangspunkt i TV2-programmet 'Vild med dans', har fået mange hårde ord med på vejen. Foto: Mikos Szabo

Lige nu er Morten Kjeldgaard dog sat ud af spillet, efter han har fået en skade i knæet under en af forestillingerne kort efter premieren. Det betyder, at han ikke kan være med i musicalen i mindst 14 dage.

- Jeg synes selv, det går fremad med knæet. Men nu vil tiden vise, om det i bund og grund gør det, når jeg skal have en scanning nu her på tirsdag, og før det ved jeg ikke rigtig mere, sagde han og tilføjede:

- Jeg har lige været oppe på cyklen for første gang i dag. Det synes jeg er store skridt, og jeg kan også godt køre bil og sådan noget, så jeg synes jo, at det går okay. Jeg kan dog ikke danse, desværre. Jeg tør ikke kaste mig ud i det. Lige nu har de en afløser for mig i hvert fald i 14 dage.

