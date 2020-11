Sælger huset efter skilsmissen

Rolf og Susanne Sørensen sælger deres villa i Vedbæk for 12.750.000 kroner

I starten af oktober kom det frem, at tv-kommentator og tidligere cykelrytter Rolf Sørensen skulle skilles fra Susanne Sørensen, som han havde været sammen med siden 1992 og har tre børn med.

Parret boede sammen i Vedbæk, efter de i 2007 lagde 12.500.000 kroner for en 399 kvadratmeter stor villa. Det hus har de nu sat til salg efter nyheden om skilsmissen.

Det skriver HER&NU.

Går i behandling for alkoholproblem

Det er den kendte ejendomsmægler Jesper Nielsen, som tv-seerne blandt andet kender fra DR-programmerne 'Hammerslag' og 'Hus til halsen', der skal forsøge at sælge huset for 12.750.000 kroner.

'For jer, der drømmer om at bo i naturskønne og romantiske omgivelser i kystbyen Vedbæk, er denne skønne, stråtækte bolig med indbygget charme og atmosfære det helt rigtige valg. Der er lagt en masse kærlighed og gode kvalitetsmaterialer i boligen, der nænsomt er renoveret med stor respekt for den oprindelige stil,' lyder det blandt andet i salgsopstillingen, der fortsætter:

'Resultatet er blevet et lyst og stemningsfuldt hjem bestående af 399 boligkvadratmeter og en stor, naturskøn have med masser af plads til både leg, afslapning og mindeværdige stunder omkring bålstedet.'

Alkoholproblemer kostede ægteskabet

Rolf og Susanne Sørensen offentliggjorde skilsmissen i en pressemeddelelse via Ritzau, hvor han fortalte, at det skyldtes et alkoholmisbrug.

- Vi har været sammen i mange år og har levet et meget intenst, lykkeligt og stærkt ægteskab, men selvfølgelig også oplevet både op- og nedture, som mange andre ægteskaber. Vi har vores utroligt skønne børn, som vi begge elsker højt, men vi er kommet til et punkt, hvor min familie ikke længere kan leve med mine alkoholproblemer. Derfor skal vi skilles, lød det fra tv-kommentatoren.

- Det er en privat sag

Han fortalte, at han nu ville påbegynde et længere terapiforløb.

- Vi har været et godt 'team', men jeg har til tider nydt alkohol i min fritid, i et omfang hvor det ikke bare er nydelse. Det har slidt hårdt på min familie, og det kan jeg ikke længere byde dem, sagde 55-årige Rolf Sørensen.