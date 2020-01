Sælger huset: - Vi skal skilles

For knap tre år siden meddelte tv-parret Heidi Frederikke og Anders Sigdal, at de skulle skilles. Godt et halvt år senere havde parret genfundet melodien og besluttet sig for at give hinanden og deres familie en chance til.

Nu fortæller Anders Sigdal, at parret har valgt at gå hver til sit - igen.

- Vi skal skilles, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Beslutningen er taget, og vi er så ok, som man nu kan være, siger Anders Sigdal, der i en årrække var vært på Sporten på DR og på TV2, mens Heidi Frederikke er kendt fra TV2s 'Go' Morgen Danmark'.

Skilsmissen har fået Heidi Frederikke og Anders Sigdal til at sætte deres hjem i Hareskoven til salg.

Ifølge boliga.dk købte de det 150 kvadratmeter store, nybyggede hus tilbage i efteråret 2017. Dengang gav parret 5,7 millioner kroner for villaen, der har udsigt til skov og sø.

Nu - lidt over to år senere – er den til salg igen, hvor du kan købe boligen for lige knap 6,3 millioner kroner.

Huset beskrives af mæglerfirmaet Nybolig Værløse - Andreasen & Terman som et familiehus med 'store opholdsrum og opdelt børne- og forældreafdeling' af mæglerfirmaet. Se parrets villa her.

Det tidligere par er forældre til to børn - Mathilde og Charlie. Deres datter går i skole.

- Derfor er det en prioritet, at vi bliver her i området, siger Anders Sigdal.

