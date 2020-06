Sælger lejlighed i lynhandel

Peter Falktoft kan allerede sætte et 'solgt'-skilt i vinduet

Der skulle ikke gå mange dage, før Peter Falktoft kunne kalde sig lejlighedssælger.

Ifølge boligvisningssiden Boliga.dk nåede podcasterens lejlighed på Frederiksberg nemlig bare at være offentligt til salg i en lille uge, før ejendomsmægleren kunne sætte det attraktive 'solgt'-prædikat på salgsopstillingen på sin hjemmeside.

Ejendommen blev da også beskrevet som en af de mest populære adresser på Frederiksberg i gå-afstand til Frederiksberg Have og butiksmiljøet i den eksklusive bydel. Dertil kommer en istandsættelse med blandt andet snedkerlavet køkken og et badeværelse i marmor.

Med det hurtige salg vinker Falktoft farvel til godt fem år på adressen, som han købte i vinteren 2015 - den gang lød prisen på 4,8 millioner kroner.

Da Peter Falktoft for nyligt sendte sin lejlighed på markedet, var det dog til en pris på 5,9 millioner kroner. Hvad lejligheden er endt med at have indbragt Falktoft og fruen, Anna, er dog endnu ukendt, da handlen fortsat ikke er tinglyst.

Se også: Bryder sammen: - Filmen knækkede fuldstændig

Dyrt område

Selvom coronakrisen har lagt sig som en dyne over landet, er det ikke ensbetydende med, at boligmarkedet er gået i dvale.

De priser, landets ejerlejligheder i øjeblikket er udbudt til salg for, er de højeste målt siden Boliga.dks start i 2007. Og i Frederiksberg, hvor Falktoft hidtil har haft hjemmebane, er priserne ikke bare de højeste for kommunen i samme periode - men også landets samlet dyreste sted at investere i lejlighedskvadratmeter.

Se også: Falktoft sælger dyre kvadratmeter

Ifølge Boliga.dk koster en gennemsnitlig lejlighedskvadratmeter for øjeblikket 48.800 kroner i Frederiksberg kommune - hvilket er godt 1.000 kroner dyrere end i nabokommunen København.

Peter Falktoft startede som radiovært på P3 - hvor han og makkeren Esben Bjerre fik stor succes med de nyhedsbaserede underholdnings-programmer Monte Carlo. Sidenhen har den 34-årige iværksætter føjet kommentator, tv-vært og podcaster til cv’et.

Se Frederiksbergs vildeste boliger til salg her