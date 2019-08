Sælger luksuslejlighed

En penthouselejlighed i to plan. Tre soveværelser, flere terrasser, udsigt til Middelhavet og 800 meter til strande.

Det har siden 2015 været danseren Silas Holsts feriebolig.

Men på Instagram fortæller han nu, at boligen, der ligger i den tyrkiske badeby Alanya, er sat til salg.

'Så er tiden til det. Vores elskede "sommerhus" i Alanya er nu sat til salg'.

'Vi får det desværre ikke brugt nok længere på grund af arbejde', skriver han til sine følgere på Instagram.

Købt med ægtemand

I opslaget deler han en række billeder af huset og fortæller, at der er tale om en penthouselejlighed i to plan. Lejligheden er en del af et resort, hvor man både kan finde pool, sauna, biograf og fitness-faciliteter.

Ferieboligen er sat til salg for 185.000 euro svarende til omkring 1,4 millioner danske kroner.

Danseren købte huset tilbage i 2015 med sin daværende ægtemand, Johannes Nymark.

I forbindelse med sommerhuskøbet fortalte Holst til Ekstra Bladet, at de havde købt huset, uden han selv havde set det:

- For nogle måneder siden, mens jeg stadig dansede 'Dirty Dancing', var Louise og Johannes i Tyrkiet med Maggie My (datter, red.), og her faldt de for stedet, som er meget børne- og handicapvenligt, og nu har vi så købt det.

- For mit vedkommende er det ubeset, men Johannes ved, at jeg bare vil elske det. Og det, jeg har set fra ejendomsmægleren, er helt rigtigt til os, sagde danseren dengang.

Silas Holst og skuespilleren Johannes Nymark oplyste i 2017, at de skulle skilles. Sammen har de børnene Maggie My og Bob Jones med deres veninde og blogger Louise Sjødahl Mahnkopf.