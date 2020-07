Sælger nøgenbilleder og sexvideoer: - Det skal stoppes

Bloggeren og influenceren Fie Laursen tiltrækker sig endnu engang opmærksomhed med kontroversielle reklamer på sine sociale medier - denne gang er det salg af pornografiske billeder og videoer med influenceren selv, hun sælger.

Fie Laursen skabte i maj måned røre med reklamer for sugardating på Instagram, og i den forbindelse lovede flere politikere, at man nu ville se på reglerne.

Se også: Ny skandale: Sælger nøgenbilleder og sexvideoer

Ekstra Bladet har spurgt Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører, Jens Joel, hvorfor reglerne endnu ikke er på plads.

- Jeg synes, det skal stoppes, og det her er jo et meget godt eksempel på, at vi skal have strammere regler. Regeringen har allerede meldt ud, at vi vil kigge på reglerne, og jeg tror, der er behov for, at man ser på reglerne for influencere generelt, men også ser på hvordan vi kan beskytte vores børn og unge ekstra godt mod noget, som måske ikke er ulovligt, men som heller ikke skal ende hos 10-12-årige, lyder det fra ordføreren.

Socialdemokratiets børne- og undervisningsordfører, Jens Joel, vil sætte en stopper for reklamer for pornografisk indhold til unge brugere af sociale medier. Foto: Jens Dresling

- Det går jo utrolig hurtigt på sociale medier. Har I svært ved at følge med som politikere?

- De sociale medier og de digitale platforme flytter sig og har flyttet sig inden lovgivningen, og det her er jo et eksempel på, at mange steder er lovgivningen på de sociale medier mere sådan et vilde vesten.

- Det er længe siden, pornoen blev frigivet, men det er lige pludselig en helt ny måde, pornografisk materiale ender i børneværelset og på børns telefoner. Man kunne godt have ønsket sig, at der var nogen, der havde kigget på lovgivningen før, men derfor har regeringen også sagt, at det skal der kigges på, siger Jens Joel.

En del influencere er havnet i shitstorm efter reklamer på sociale medier. Du kan læse om skandalerne her (+).

Du må ikke slå følgende op: Et tilbud eller en forespørgsel om pornografisk materiale (herunder, men ikke begrænset til, deling af links til eksterne pornografiske websites)

Eksplicitte seksuelle opfordringer, herunder, men ikke begrænset til, at tilbyde eller anmode om: Sex eller sexpartnere, sexchat eller -samtaler, nøgenbilleder/-videoer/-illustrationer

Forsøg på at koordinere eller rekruttere til seksuelle handlinger for voksne, herunder, men ikke begrænset til: Filmoptagelser af seksuel aktivitet, pornografisk aktivitet, seksuelle liveforestillinger og erotisk dans. Kilde: Fællesskabsregler - Facebook

Efter voldsom kritik: - Ikke mit problem

Dybt problematisk

Jens Joel forklarer, at selvom han er enig med eksperter og influencere, som Ekstra Bladet tidligere har talt med, i, at der skal reguleres, er det et kompliceret område.

Det er både justitsområdet, børneområdet og erhvervsområdet, der skal spille sammen.

Efter ny Fie Laursen-skandale: Politikere vil gribe ind

- Hvis man sidder derude som bekymret forælder til eksempelvis en af Fie Laursens følgere, hvornår kan man så forvente, at der kommer nogle regler, der kan håndhæves på det her område?

- Vi har sagt, at vi vil gå i gang med arbejdet og komme med nogle bud på, hvordan man kan gøre det, men vi skal jo samle et flertal i Folketinget, og det er jo svært at gisne om, hvor hurtigt vi kan det.

- Vi tager fat på det, men jeg synes da også, at man som forælder allerede nu kan tage en snak med sine børn om, hvem man følger, og hvordan man kan skærme børnene bedst muligt. Jeg mener, at vi har et ansvar som politikere, men jeg forstår godt, at man er bekymret. Hvis mine børn var et par år ældre og havde deres egen smartphone, ville jeg selv synes, at det var dybt problematisk, siger ordføreren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Fie Laursen. Hendes skriftlige svar kan læses nedenfor.

Ekstra Bladet har desuden været i kontakt med Fie Laursens far, Eddie Laursen, for at høre, om hendes forældre mener, at datteren er gået over stregen. Han har ikke ønsket at udtale sig.