Sælger til verdensstjernens eks: Derfor gør jeg det

Remee løfter nu sløret for, hvorfor han har valgt at sælge natklubben Arch til Paris Hiltons ekskæresten Cy Ellis Waits

Efter flere år som natklubejer er det nu slut for Remee, der - som Ekstra Bladet fredag kunne fortælle - har valgt at sælge den københavnske natklub Arch, som han ejede 80 procent af.

Ifølge det offentlige virksomhedsregister er A R C H COPENHAGEN ApS nu 100 procent ejet af 44-årige Cy Ellis Waits, der tidligere har været kærester med Paris Hilton, indtil de to gik fra hinanden midt i 2011.

Ekstra Bladet var tidligere fredag i kontakt med Remee, men han ønskede ikke at udtale sig omkring salget af natklubben.

Nu tager han dog bladet fra munden. Det sker i et langt opslag på Instagram, hvor han fortæller om baggrunden for at starte natklubben, og han takker alle de folk, der har hjulpet ham med at starte det kapitel, der nu er afsluttet for hans vedkommende.

'Mit liv og min professionelle fokus har ændret sig i løbet af årene, og det er tid til, at natklubben og brandet Arch udvikler sig til det næste niveau,' skriver han og fortsætter:

'Det samme gælder for mig, og jeg har brugt de sidste måneder på at finde de rette kræfter til at overtage, så jeg kunne sikre mig brandets udvikling, og at der bliver dedikeret den nødvendige tid, så der kan blive sat en endnu højere standard for det københavnske natteliv, og så hele den talentfuld Arch-hær kan beholde deres jobs, holde drømmen i live og vokse.'

Cy Waits og Paris Hilton blev kærester i 2010 og gik fra hinanden året efter. Foto: Nick Ut/Ritzau Scanpix

Cy Ellis Waits har i flere år drevet natklubber i Las Vegas, og i opslaget slår Remee fast, at han har fuld tiltro til, at han kan klare opgaven med at føre Arch videre.

Den tidligere 'X Factor'-dommer åbnede Arch i 2016, efter han kort forinden havde lukket Zen. Efter en rodet start, hvor åbningen blandt andet blev udskudt, gav natklubben underskud i det første år.

De efterfølgende to regnskabsår har dog givet et pænt overskud.

I 2018 slap Arch ud af regnskabsåret med et overskud på 667.367 kroner, hvilket dog var noget lavere end i 2017, hvor plusset lød på 4.051.241 kroner efter skat.

Egenkapitalen i Arch lød ved udgangen af 2018 på 4.119.513 kroner. Der er endnu ikke kommet regnskab for 2019.

Nu skal 44-årige Cy Ellis Waits forsøge at føre den celebre natklub videre.