Sælger villa i Danmark med tab

Mens mange danskere har held på boligmarkedet i denne tid, er sagen en noget anden for Hollywood-stjernen Connie Nielsen.

I næsten 20 år har hun ejet en villa i byen Ørsted på Norddjurs, men for tre måneder siden valgte hun at sætte ejendommen til salg til en noget lavere pris, end hun gav for den, da hun købte huset i 2001.

Af Boliga.dk fremgår det, at Connie Nielsen i januar 2001 gav 725.000 kroner for villaen, der ligger på Møllevej i Ørsten.

I januar satte hun det til salg for 495.000 kroner, og i maj blev det solgt - desværre for Connie Nielsen ikke til prisen.

Den danske verdensstjerne fik 395.000 kroner for huset og må altså indkassere et samlet tab på boligen på hele 330.000 kroner.

Huset, som Connie Nielsen har solgt, er bygget i 1907 og er 145 kvadratmeter stort.

Connie Nielsen er født og opvokset i Danmark, men bor i dag i USA. Her har hun hus i både New York og San Francisco.

Hun bor primært i San Francisco, hvor hun deler køleskab med sønnen Bryce, som hun har sammen med sin eksmand, Lars Ulrich, der som bekendt tæver trommer i Metallica.

Connie Nielsen har igennem sin karriere haft flere roller i store udenlandske film som 'Djævlens Advokat', 'Justice League' og 'Wonderwoman', men hun har også flere danske film og serier som 'Brødre', 'Nymphomaniac' og 'Liberty' på cv’et.