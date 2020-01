Sætter huset til salg: - Det er tid til en frisk start

Regnbuefamilien Johannes Nymark, Silas Holst og Louise Mahnkopf har sat huset til salg for 5.995.000 kroner

Johannes Nymark og Silas Holst gik i slutningen af 2017 fra hinanden efter fire års ægteskab. I starten var det planen, at de ville sætte deres hus til salg og bo hver for sig, men den plan blev hurtigt droppet.

Derfor har Silas og Johannes siden bruddet boet i huset sammen med veninden Louise Mahnkopf, der er mor til deres børn, Maggie My og Bob Jones.

Både Silas og Johannes har fundet kærligheden igen. Silas med Nicolai Schwartz, som han fandt sammen med i starten af 2018, og Johannes med Jeppe Christoffersen, som han fandt sammen med sidste sommer, og i november fortalte parret til Ekstra Bladet, at de ledte efter et større hus, så der kunne være plads til alle.

- Vi leder efter et hus, men vi har endnu ikke haft heldet med os. Vi håber dog meget på, at det falder på plads inden alt for længe, fortalte Johannes dengang til Ekstra Bladet.

Nu ser det ud til, at regnbuefamilien har haft heldet med sig.

Derfor er huset i Brønshøj sat til salg. Det skriver Johannes Nymark i et opslag på Instagram.

'Til salg: Vores dejlige hjem i Brønshøj/Husum skal videre til to nye familier (eller én). Fire etager. Ca. 180 kvm plus en rigtig fin brugbar kælder. Skriv hvis det har interesse. Vi har været SÅ glade for det hus!' skriver Johannes.

Også Silas har delt et lignende opslag på Instagram. Her fortæller han, at prisen ligger på 5.995.000 kroner for huset, hvor det meste blev gennemrenoveret i 2014.

Tid til en frisk start

Ekstra Bladet har talt med Silas Holst, der bekræfter, at regnbuefamilien har sat hjemmet til salg, fordi de har fundet et sted, hvor de alle kan flytte hen sammen.

- Ja, det er rigtigt. Det er, fordi vi måske har fundet et andet hus, siger han og fortæller, at det er planen, at de alle skal flytte sammen i det nye hus.

- Jeg tror bare, det er tid til en frisk start, fortæller 'Vild med dans'-vinderen om den kommende flytning.

Silas fortæller, at familiens nye hjem endnu ikke er helt på plads, og de er stadig så tidligt i processen, at der ikke er skrevet under på noget endnu.

Men det hus, de nu har kig på, er større end det andet, som de netop har sat til salg.